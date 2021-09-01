Новый спортивно-оздоровительный комплекс открылся в Жигаловском районе Иркутской области
Новый спортивно-оздоровительный комплекс открылся 1 сентября в селе Знаменка Жигаловского района. Спортивно-оздоровительный комплекс в Знаменке построен по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 гг. Общая площадь здания превышает 700 кв. м. В нём размещены тренажёрный зал и универсальный игровой зал, площадью 288 кв. м. Именно в этом просторном и комфортном зале будут проводить уроки физкультуры для школьников, также планируются учебно-тренировочные занятия и соревнования местного уровня по баскетболу, мини-футболу, волейболу, теннису, бадминтону, настольному теннису, легкой атлетике и другим видам спорта. Посещать залы смогут и взрослые.
Источник: https://irkobl.ru/news/1293492/
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