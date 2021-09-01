Летом на Ямале открылись новые детские сады

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Летом в населённых пунктах Пуровского района открылось три новых детских сада. 16 июня 2021 г. впосёлке Пурпе открыли детский сад «Колокольчик» на 240 мест. 19 июня и 13 августа 2021 г. в г.Тарко-Сале открылось два корпуса детского сада «Золотой ключик» суммарной мощностью 480 мест.

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п.Пурпе.

Из деревянных корпусов старого детского сада, построенного в 1980-х годах, в комфортное и современное учреждение переехали 194 ребенка. Привычное для пурпейцев название — «Колокольчик» — менять не стали.

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В саду дополнительно создано 46 мест в разновозрастных группах. Всего здесь организовано 240 мест для 13 групп детей разных возрастов. С вводом нового учреждения, возведенного в рамках муниципально-частного партнерства, в поселке полностью ликвидирована очередь в детсады.

г.Тарко-Сале.

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В Тарко-Сале открылись два корпуса детского сада по240 мест каждый. Туда переехали воспитанники детсада «Золотой ключик», который построен в 1986 году в деревянном исполнении. Теперь маленькие пуровчане будут познавать мир в комфортных условиях. Переходят в новый детский сад ребята вместе со своими воспитателями. Название детсада менять не стали.

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