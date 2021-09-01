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Детские сады и школы

Летом на Ямале открылись новые детские сады

 © www.yanao.ru

Летом в населённых пунктах Пуровского района открылось три новых детских сада. 16 июня 2021 г. впосёлке Пурпе открыли детский сад «Колокольчик» на 240 мест. 19 июня и 13 августа 2021 г. в г.Тарко-Сале открылось два корпуса детского сада «Золотой ключик» суммарной мощностью 480 мест.

 © www.yanao.ru

п.Пурпе.

Из деревянных корпусов старого детского сада, построенного в 1980-х годах, в комфортное и современное учреждение переехали 194 ребенка. Привычное для пурпейцев название — «Колокольчик» — менять не стали.

 © www.yanao.ru

В саду дополнительно создано 46 мест в разновозрастных группах. Всего здесь организовано 240 мест для 13 групп детей разных возрастов. С вводом нового учреждения, возведенного в рамках муниципально-частного партнерства, в поселке полностью ликвидирована очередь в детсады.

г.Тарко-Сале.

 © www.yanao.ru

В Тарко-Сале открылись два корпуса детского сада по240 мест каждый. Туда переехали воспитанники детсада «Золотой ключик», который построен в 1986 году в деревянном исполнении. Теперь маленькие пуровчане будут познавать мир в комфортных условиях. Переходят в новый детский сад ребята вместе со своими воспитателями. Название детсада менять не стали.

 © www.yanao.ru
Источник: https://www.yanao.ru/presscenter/news/71974/

Ямал, ЯНАО, новый детсад
  • Нет аватара Denys
    01.09.2119:11:40

    Ура! Ещё бы от вторых смен в школах Тарко-Сале избавились бы. Справедливости ради стоит отметить, что в прошлом году открыли новый корпус школы-интернат на 450 мест, в этом году 2 корпуса детского сада на 240 мест каждый, также строится новая школа на 400 мест и в планах строительства ещё одна школа на 450 и детский сад на 140 мест. И это в городке с населением чуть более 20 тыс. человек.

    #1238825
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