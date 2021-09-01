Три новых школьных корпуса открыли в подмосковной Балашихе в День знаний

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В г. Балашиха Московской области 1 сентября свои двери открыли три новых школьных корпуса:

Современную школу для 1,1 тысячи ребят открыли в День знаний в микрорайоне Первомайский

Новое здание стало вторым корпусом гимназии № 1 им. Героя России А. В. Баландина. Он расположен на шоссе Энтузиастов, д. 38А.

Оно состоит из двух блоков: в одном — начальные классы, в другом — среднее и старшее звено. В двух частях корпуса 60 учебных классов с интерактивными панелями, два спортивных зала, актовый зал на 400 мест, большая библиотека, мастерские. На прилегающей территории обустроено спортивное ядро.

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Новая школа открылась в жилом комплексе «Столичный» в Балашихе

Общеобразовательная школа возведена в микрорайоне Саввино на улице Вешних вод. Она рассчитана на 900 учащихся.

© inbalashikha.ru

© inbalashikha.ru

Школа построена на средства инвестора и рассчитана на 36 классов. На площади в 17 тысяч м2 для учеников оборудованы учебные кабинеты, лаборатории, столярная мастерская и кабинет кулинарии, библиотека, актовый зал на 359 мест и два спортивных зала, учебные классы, а также классы для дополнительного образования. Обеденная зона учреждения рассчитана на 500 посадочный мест.

В микрорайоне Кучино открылся третий корпус школы № 8

Он расположен на ул. Юннатов. Новая пристройка стала третьим зданием образовательной организации. Именно она позволила ликвидировать вторую смену в школе: сюда перевели 600 ребят.

© inbalashikha.ru

В четырехэтажном современном здании пристройки к школе № 8, рассчитанном на 600 человек, разместятся кабинеты для занятий, а также библиотека, большой актовый зал, столовая. Уроки физкультуры будут проходить не только в просторном спортивном зале, площадь которого 500 квадратных метров, но и на оборудованном школьном стадионе.

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Территорию вокруг новой пристройки благоустроили. Здесь появились волейбольная и футбольная площадки, беговые дорожки на 100 и 400 метров, прыжковая яма с кварцевым песком, для младших классов установили детскую игровую площадку. Также провели новое освещение и дорожки.

На сегодняшний день система образования Балашихи — крупнейшая в Московской области. Она включает почти 140 образовательных учреждений, в которых обучается и воспитывается почти 100 тысяч школьников и дошколят.

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