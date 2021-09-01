TEXOL получила первые цистерны сочлененного типа для светлых нефтепродуктов
НПК «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК», «Холдинг» или «Компания»), крупнейший производитель грузовых вагонов в России, направила первые на пространстве 1520 шестиосные вагоны-цистерны сочлененного типа для перевозки светлых нефтепродуктов в адрес Группы TEXOL, одного из крупнейших железнодорожных операторов и владельцев парка грузовых вагонов в Казахстане.
Шестиосный вагон-цистерна сочлененного типа модели 15-629 — новый серийный продукт в линейке Холдинга и уникальное транспортное решение, которое позволяет перевозить легковесные светлые нефтепродукты с полной загрузкой вагона и при этом учитывать все инфраструктурные ограничения и особенности перевозок нефтеналивных продуктов.
Суммарный объем двух котлов цистерны составляет 160 м3, грузоподъемность — 108 т. Конструктивные особенности обеспечивают максимальное использование грузоподъемности вагона в процессе транспортировки светлых нефтепродуктов с малой плотностью (до 0,84 т/м3), таких как газовый конденсат, некоторые сорта дизельного топлива и др. Благодаря этому конкурентному преимуществу тихвинская цистерна обеспечивает снижение до 20% стоимости перевозки одной тонны груза в зависимости от его плотности. За счет снижения массы тары и уменьшения количества ходовых частей, и, как результат, сниженного воздействия на путь, дополнительный экономический эффект от эксплуатации таких вагонов получает и инфраструктура.
Цистерна может эксплуатироваться в составе смешанных поездов с 4-осными вагонами и совместима с существующими сливо-наливными терминалами. Параметры и конструкция эксплуатационного оборудования,
Сергей Горский, генеральный директор ООО «Тексол Транс Сервис»: «Наша компания уже хорошо знакома с цистернами сочлененного типа. Опыт, полученный в результате эксплуатации таких вагонов для СУГ, показал, что не стоит относиться с опасениями ко всем новинкам на рынке. Сочлененные цистерны совместимы с инфраструктурой, надежные в работе и перевозят значительно больший объем груза. Мы ожидаем, что в парке нашей компании сочлененные цистерны для нефтепродуктов покажут не менее впечатляющие результаты».
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