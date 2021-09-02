Два новых детских сада открылись в Воронеже
Два новых дошкольных учреждения на 300 мест каждый появились в Воронеже на улице Артамонова, и в микрорайоне Шилово.
В здании расположились медицинский блок, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда, педагога-психолога, сенсорная комната, мастерская для конструирования и моделирования, помещения для опытов, наблюдений и исследований, а также художественного творчества. Соответствует современным стандартам комфортного пребывания детей, способствующим их гармоничному и здоровому развитию. Площадь каждого детского сада составляет 5,8 тыс. кв. м. Социальный объект для самых маленьких рассчитан на пребывание детей в возрасте от 1 года до 7 лет.
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