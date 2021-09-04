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Агропром и пищевая промышленность

Ленинградская область заняла лидирующие позиции в молочном скотоводстве России

Еще одно достижение в копилку агропромышленной сферы 47 региона. Ленинградская область — лидер по производству молочного скота по стране — было отмечено в ходе сессии на агротехнологической выставке «Всероссийский день поля-21».

В 2020 году агропромышленный комплекс области произвел рекордное количество продукции, получив с продаж 262 миллиардов рублей. Из них 108 — валовое производство; остальное — переработка сельхозпродукции. В 2020 году агропром заплатил 12,8 млрд рублей налогов. Господдержка дает хороший результат. Площадь сельхозугодий в регионе — 616 тыс. гектаров, используется под пашню порядка 359 тыс. гектаров.

Ленинградская область, агропром
  • Нет аватара POLO
    04.09.2115:57:38

    Ленинградская область — лидер по производству молочного скота по стране

    Уж простите Христа ради, а в чем же лидерство?    

     © milknews.ru

    Их даже в топ-20 нет    

    ИМХО, откровенная ересь    

    Отредактировано: POLO~15:58 04.09.21
    #1238997
    • Нет аватара Лексур
      04.09.2118:15:38

      Может вы и правы, но молоко принято в литрах считать, или тоннах, но никак не в головах; зависимость нелинейная. Есть такой же подробный материал в тоннах молока?

      #1239005
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        04.09.2118:58:00

        Сами головы скота молока никак не показатель производства (именно производства) молока.

        Особенно когда смотришь на лидерство Дагестана.

        Ещё надо учесть что наверное речь идёт про товарное молоко.

        Отредактировано: Roman Wyrzykowski~18:58 04.09.21
        #1239007
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