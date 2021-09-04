Ленинградская область заняла лидирующие позиции в молочном скотоводстве России
Еще одно достижение в копилку агропромышленной сферы 47 региона. Ленинградская область — лидер по производству молочного скота по стране — было отмечено в ходе сессии на агротехнологической выставке «Всероссийский день поля-21».
В 2020 году агропромышленный комплекс области произвел рекордное количество продукции, получив с продаж 262 миллиардов рублей. Из них 108 — валовое производство; остальное — переработка сельхозпродукции. В 2020 году агропром заплатил 12,8 млрд рублей налогов. Господдержка дает хороший результат. Площадь сельхозугодий в регионе — 616 тыс. гектаров, используется под пашню порядка 359 тыс. гектаров.
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