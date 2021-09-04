Новая детская поликлиника открылась в Химках

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Видеорепортаж

В Химках начала принимать пациентов детская поликлиника № 5. В ней есть отделение физиотерапии и соляная камера.

Новая детская поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. Там уже начали принимать пациентов. Медицинское учреждение находится в микрорайоне Сходня, на улице Мичурина.

В медицинском учреждении есть педиатрическое отделение, отделение функциональной диагностики и отделение физиотерапии, где представлены все виды физиотерапевтических методов лечения. Для пациентов обустроили и соляную камеру. В поликлинике будет работать зал ЛФК с велотренажером, гимнастическими снарядами и сухим бассейном.

Пациентов будут принимать хирург, отоларинголог, офтальмолог, невролог, гинеколог, гастроэнтеролог, кардиолог и другие узкопрофильные специалисты.

Новое здание поликлиники соответствует всем требованиям. При строительстве учли принципы безбарьерной среды для маломобильных пациентов. Пандусы оснастили кнопками для вызова медицинского персонала. У здания сделали парковку.