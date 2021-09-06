Первые киловатты Бондаревской ВЭС Росатома поступили в электросеть России

© rosatom.ru

С 1 сентября 2021 года Бондаревская ВЭС (Ипатовский городской округ Ставропольского края) начала поставлять электроэнергию и мощность на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Станция имеет установленную мощность 120 МВт и состоит из 48 ветроэнергетических установок. Степень локализации оборудования объекта, подтвержденная Министерством промышленности и торговли РФ, составила 68%.

«Бондаревская ВЭС — наш третий завершенный проект в Ставропольском крае. Благодаря активному содействию администрации Ставропольского края регион действительно стал флагманом по реализации ветроэнергетических проектов Росатома. Диверсификация топливного баланса края, создание условий для развития производств с низким углеродным следом, новые рабочие места — все это результат реализации наших проектов и работы большой команды людей. Суммарно за два года мы ввели уже 660 МВт ветроэнергетических мощностей. В настоящее время мы одновременно реализуем строительство еще двух ветропарков общей мощностью 120 МВт», — отметил Александр Корчагин, генеральный директор АО «НоваВинд».

До конца 2021 года АО «НоваВинд» планирует ввести в эксплуатацию еще один ветропарк в Ставропольском крае общей мощностью 60 МВт. Всего до 2024 года Росатом введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью около 1,2 ГВт.