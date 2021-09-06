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Спортивные объекты

Центр мужской гимнастики открылся в Воронеже

 © govvrn.ru

Новый центр включает залы для спортивной гимнастики, физической подготовки, хореографии, раздевалки, административно-бытовые помещения и душевые. Здесь одновременно смогут заниматься 72 человека. Для зрителей предусмотрены балкон и трибуна. Появление современного спортивного объекта, даст импульс для развития спортивной гимнастики, привлечет в этот вид спорта еще больше юных воронежцев.
Источник: https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/8639321

Воронежская область, спортивные объекты,
  • Нет аватара termometrix
    06.09.2121:32:35

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    Как можно больше центров такого типа должны быть построены! Хорошо бы в регионах построить крупные дворцы по спортивной гимнастике.

    #1239141
  • Нет аватара DeConWork
    07.09.2102:42:14

    А почему именно мужской гимнастики? Первый раз сталкиваюсь с спортивным объектом только для одного пола. Вроде гимнастикой и женщины занимаются. С чем связанно разделение?

    #1239154
    • Нет аватара brat_po_razumu
      07.09.2103:45:40

      У мужчин и женщин в гимнастике почти все снаряды — разные. У мужчин — конь, параллельные брусья, кольца и перекладина, у женщин всего этого нет, но есть бревно и разновысокие брусья. Собственно одинаковог — только вольные упражнения и опорный прыжок.

      Соответственно, нужно разное оборудование залов.

      Школа женской гимнастики в Воронеже уже была, есть — в 2013 г. открыта после реконструкции, на улице Фридриха Энгельса. А теперь — и мужская:

       © riavrn.ru

      Это — фото с открытия. Как видим, выступать в показательных вольных упражнениях там могут и девочки, конечно. Но — см. задний план — все помещение занимают спортивные снаряды для мужчин. Там видна перекладина. Женщинам она напрочь не нужна — они на ней не выступают, это — мужской снаряд. А вот женские снаряды — это нужен отдельный зал.

      Вот снимок другого зала. Для соревнований по гимнастике. Ну и тренировок, конечно. Просьба догадаться, для кого оборудован этот зал, спортсменов какого пола — и могут ли в этом зале тренироваться-выступать спортсмены другого пола. Или же для тренировок-спортсменов другого пола зал нужно коренным образом менять, снаряды убирать и ставить новые, что требует многочасового труда бригады специализированных рабочих. Снаряды же не просто увозят и привозят — каждый снаряд демонтируют и монтируют новый:

       © russia-on.ru

      Правильный ответ — под катом:

      скрытый текст

      Отредактировано: brat_po_razumu~04:01 07.09.21
      #1239155
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