Центр мужской гимнастики открылся в Воронеже
Новый центр включает залы для спортивной гимнастики, физической подготовки, хореографии, раздевалки, административно-бытовые помещения и душевые. Здесь одновременно смогут заниматься 72 человека. Для зрителей предусмотрены балкон и трибуна. Появление современного спортивного объекта, даст импульс для развития спортивной гимнастики, привлечет в этот вид спорта еще больше юных воронежцев.
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