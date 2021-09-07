На «Армия-2021» компания «Роботология» показала нейрокибернетические конструкторы

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Группа компаний «Роботология» со своим проектом «Нейрокибернетические конструкторы» с эмоциональным искусственным интеллектом (Emotion AI) приняла участие в фестивале робототехники «РобоАрмия», который прошел в рамках форума «Армия-2021». Эмоциональный искусственный интеллект (Emotion AI) — это искусственный интеллект, который позволяет компьютеру распознавать и интерпретировать человеческие эмоции и реагировать на них. Группа компаний «Роботология» разрабатывает продукты и решения для образования в сфере эмоциональных и когнитивных технологий.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» прошел в Московской области на территории центра «Патриот» в период 22-28 августа 2021 года, в работе форума традиционно принимают участие резиденты технопарка «Университетский».

Как рассказал Сергей Новик: «Внедрение именно российского оборудования в образовательный процесс позволит знакомить детей с основами российского промышленного и военного оборудования в доступной форме. Это поможет, по нашему мнению, в дальнейшем поддерживать высочайший потенциал отечественных разработок, включая военные. Наши дети очень способны, пытливы и изобретательны, и в свою очередь мы стараемся, чтобы оборудование и оснащение развивало эту изобретательность, целеустремленность, как можно меньше ограничивая творчество и инициативу. Дети получают личный опыт применения полученных знаний на практике».

Пространство фестиваля «РобоАрмия» включало в себя выставочный, образовательный, спортивный и развлекательный разделы. Впервые в рамках Международного форума «Армия-2021» было создано многоформатное пространство для школьников, студентов и всех неравнодушных к технологиям будущего и перспективным научным достижениям.

«Нейрокибернетические конструкторы с „Emotion AI“» и роботы, собранные из нейрокибернетических конструкторов группы компаний «Роботология» были выставлены в павильоне «Бионика и нейротехнологии».

Решаемые задачи

Образованию необходимо подготовить поколение инноваторов-специалистов и программистов, способных создавать прорывные технологии, а также педагогов, способных учить как разрабатывать новые.

Детям надо быть образованными в современном мире быстро развивающихся технологий.

Детям хочется получить современную высокотехнологичную игрушку, а родителям хочется, чтобы это было еще и полезно.

Часто эти проблемы предлагают решать обучением с использованием закрытых пластиковых коробочек и готовых плат, это может привести к тому, что обучающийся научится только как пользователь готовых решений.

Потребность современного общества в воспитании нового поколения инженеров-разработчиков в области электроники и автоматики диктует необходимость появления техники и инструментов, с помощью которых возвращается детское техническое творчество.

На российском рынке появились развивающие наборы по изучению радиоэлектроники и схемотехники, доступные для детей с шестилетнего возраста. Что нужно сделать, чтобы ребенок заинтересовался радиоэлектроникой в столь раннем возрасте? Прежде всего, необходим минимальный порог вхождения в эту область знаний и интерес ребенка к новой области знаний. Здесь важную роль играет доступность подачи материала и безопасность развивающего набора, а увлекательность экспериментов гарантирована всегда.

Конструктор позволяет в доступной форме заниматься изучением схемотехники, знакомит детей с назначением основных элементов, читать принципиальные схемы и создавать собственные проекты.

Состав нейрокибернетического конструктора c эмоциональным искусственным интеллектом :

Коллаборативный контроллер — базовая архитектура ARM32 с поддержкой речи на разных языках;

Специальная операционная система реального времени (RTОS — собственной разработки) для КОБОТОВ;

«Оригинальный нейроинтерфейс для считывания информации электромиограммы (ЭМГ) и кожно-гальванической реакции (КГР);

Речевая и звуковая библиотека под коллаборативныйконтроллер.

«Мы представили посетителям робобионических зверей, которые интерактивно взаимодействовали с посетителями. К примеру, наша робособака Дружок крутила головой, махала хвостом и рассказывала о безопасности в сети интернет юным посетителям. Дружелюбный кот Барсик мяукал и мурлыкал, когда его гладили по шее, а робокрокодил пытался укусить посетителей, опасно приближавших свои руки к его пасти, — рассказал Сергей Новик, — помимо этого наша компания «Роботология Нейро» провела серию мастер- классов по сборке электронных схем и частей роботов с применением различных датчиков».

Робособака Дружок © c.radikal.ru

Кот Барсик © d.radikal.ru

Робокрокодил © www.uralhitech.ru

Нейрокибернетические конструкторы с эмоциональным искусственным интеллектом (Emotion AI) также были представлены военным, занимающимся подготовкой юных инженеров, и руководителям различных образовательных структур — посетителям профильного павильона «Бионика и нейротехнологии».

В итоге в компании получили большой интерес, много новых контактов и потенциальных партнеров, и клиентов. В «Роботологии» уже приступили к проработке всех завязавшихся контактов, — так кратко охарактеризовал итоги участия Сергей Новик.

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Проект «Роботология нейро» — это нейрокибернетический конструктор с онлайн-платформой и «Emotion AI» для детей с 6 лет для обучения от самой простой электроники к передовым технологиям коллаборативной робототехники, которые будут массово востребованы через 5-10 лет. Проект помогает для детей с 6 лет реализовать сквозной подход в изучении одновременно нескольких перспективных навыков: коллаборативной робототехники, нейротехнологии и «Emotion AI» на примере роботов, способных эффективно работать с человеком с учетом его эмоционального состояния.

В июле 2021 года «Роботология нейро» стала участником проекта Фонда «Сколково», а в августе этого же года резидентом технопарка высоких технологий Свердловской области. Это уже вторая компания группы компаний «Роботология» решившая далее развиваться «под крылом» технопарка Университетский. Руководитель «Роботологии нейро» — Даниил Новик, студент «Бауманки» и сын главного разработчика «Роботологии».

В работе на стенде «Роботологии» и проведении мастер-классов принимала участие и Лиза Новик, создавшая ЛизаЛап и завоевавшая с этим устройством множество призов. Технопарк создает династии.

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