«СММ» поставило на территорию Мурманского порта портальный перегрузочный кран «Витязь»

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ЗАО «СММ» в рамках государственной программы по импортозамещению поставило свой самый высокопроизводительный портальный кран «Витязь» грузоподъемностью 124 тонны на территорию АО «Мурманский морской торговый порт». Новый «Витязь» полностью отвечает максимально возможным потребностям российских портов.

Как подчеркнул Олег Титберия, генеральный директор ЗАО «СММ»: «Данная поставка является символичной: первый портальный кран мы поставили в Мурманский порт в 2005 году. Сегодня в 2021-м ЗАО „СММ“ при участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации поставляет именно в Мурманский порт свой самый высокопроизводительный кран с грузоподъемностью 124 тонны, в котором воплотились наши лучшие конструкторские наработки, использован уже имеющийся опыт поставок перегрузочного оборудования, а также применены все действующие стандарты безопасности, эргономики, средств доступа и обслуживания».

Грузовой момент крана составляет 2700 тонн х метров, что в сочетании с грейферным режимом 52 тонны на всем диапазоне вылетов от 10 до 45 метров определяет его флагманскую позицию в линейке портальных перегрузочных кранов ЗАО «СММ». Указанные характеристики достигнуты при сохранении всех допустимых нагрузок причальной зоны предприятия-заказчика. Максимальная грузоподъемность «Витязя» в крюковом режиме — 124 тонны. Кран дополнительно комплектуется траверсой грузоподъёмностью 90 тонн для подъема железнодорожных вагонов и грейфером для перевалки ЖРК. Поставляемый портальный кран «Витязь» обладает наибольшей грузоподъемностью из всех кранов с шарнирно-сочленённый системой ранее выпущенных и эксплуатируемых в России и СССР.

«Активное использование российской крановой продукции в наших портах показывает ее востребованность и конкурентоспособность. За последние пять лет объем производства портальных кранов в России вырос более чем на 45%, при этом мы добились снижения общей доли импорта с 80% до 50%, в том числе благодаря проводимой работы по импортозамещению и поддержке наших производителей. Так, например, доля ЗАО „СММ“ среди российского грузоподъемного оборудования, в частности в сегменте портальных кранов, составляет порядка 80%, что позволяет обрабатывать более 25% всего грузооборота универсальных российских портов. Дальнейшая реализация программ модернизации парка портальных кранов позволит обеспечить стабильный спрос на российскую продукцию и развивать наши компетенции» — отметил директор Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России Валерий Пивень.

Напомним, что портальный кран транспортировался на место постоянной эксплуатации в собранном виде с частично загруженными противовесами с территории промышленно-логистического комплекса ЗАО «СММ», расположенном в морском порту «Усть-Луга». Вес «Витязя» на момент транспортировки составил 680 тонн (вес с загруженными противовесами 820 тонн), высота — 68 метров. После подъема на специализированное судно кран был закреплен с помощью стальных тросов с более чем 200 точками крепления. Всего инженерами использовано 4 тыс. метров стальных тросов диаметром 18 мм.

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Новый «Витязь» дополнил 45 действующих кранов Мурманского порта, 21 из которых произведены ЗАО «СММ». Техника позволит предприятию увеличить производительность труда, сократить время погрузки и выгрузки и повысит интенсивность обработки грузов.