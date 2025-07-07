Предприятие «СММ» передало заказчику второй судовой кран «С 4000»

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Специалисты ЗАО «СММ» успешно завершили швартовые испытания и сдали в эксплуатацию второй судовой кран серии «С 4000». На основании подтвержденных технических характеристик, полностью соответствующих требованиям одобренной Российским морским регистром судоходства технической документации и Правил РС, грузоподъемному оборудованию было выдано Свидетельство о соответствии.

Это подтверждает, что судовой кран «С 4000» отвечает всем стандартам качества, классу безопасности и соответствует современному технологическому уровню российского краностроения, сообщает пресс-служба предприятия.

На ближайшее время запланированы пусконаладочные работы третьего крана аналогичной серии.

Судовой кран «С 4000», разработанный и изготовленный специалистами «СММ», стал полноценной заменой техники зарубежного производителя Liebherr, покинувшего российский рынок. Данная модель представляет собой универсальное грузоподъемное оборудование с максимальной грузоподъемностью 150 тонн, способное работать с различными типами грузов. Кран предназначен для установки на судах, платформах и понтонах неограниченного района плавания, включая суда военного назначения. «С 4000» способен выполнять грузоподъемные операции как у причала, так и на открытой воде, в том числе при волнении моря и в широком температурном диапазоне от -40°С до +40°С.

Ввод в эксплуатацию второго крана «С 4000» подтверждает способность российских предприятий обеспечивать флот современным и надежным оборудованием отечественного производства.

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