«Агроэко» запустила линию убоя на заводе по переработке мяса

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В Воронежской области на мясоперерабатывающем заводе компании «Агроэко» состоялся технический запуск линии убоя, сообщило правительство региона. Предприятие находится на территории опережающего развития (ТОР) «Павловск». Запуск завода позволит обеспечить глубокую переработку продукции «от поля до прилавка» и даст возможность экспорта продукции. Предприятие станет второй бойней в стране по объему переработки, его максимальная мощность составит 3,8 млн свиней в год. Мощность линии убоя — 600 свиней в час. Инвестиции в проект превысили 13 млрд руб. Выпуск продукции начнется в декабре, выход на полную загрузку запланирован на 2024 год, говорится в сообщении.

Инфраструктуру для реализации инвестпроекта создал Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) совместно с правительством региона. На эти цели фонд выдал около 1 млрд руб., уточняет ВЭБ.РФ. Уже введены в эксплуатацию сети водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения, отремонтирована дорога.

На предприятии автоматизированы процессы убоя, обвалки, упаковки мяса, вся первичная информация о объемах производства и движении сырья по заводу фиксируется в непрерывном режиме. Завод «Агроэко» полностью безотходный: цех термической переработки производит из падежного сырья и биоотходов мясокостную и кровяную муку, а также технический жир, отмечает правительство Воронежской области.

Цех термической переработки биоотходов «Агроэко» запустила в мае 2021 года. При полной загрузке три линии предприятия в сумме смогут производить более 1,3 тыс. т мясокостной муки, свыше 730 т кормового жира и 140 т кровяной муки в месяц, сообщала компания.

Группа компаний «Агроэко» работает на территории Воронежской и Тульской областей. В прошлом году она выпустила почти 227 тыс. т свинины в живом весе, а также 685 тыс. т комбикормов. Общий объем инвестиций компании в экономику Воронежской области к 2022 году достигнет 62 млрд руб. В регионе компания построила 38 свинокомплексов, два комбикормовых завода, два селекционно-генетических центра, также у нее есть молочная ферма в Верхнемамонском районе и сеть магазинов «Агроэко — Маркет». Кроме того, группа занимается растениеводством для обеспечения сырьем комбикормовых площадок. На долю компании приходится около 66% общего производства свинины в Воронежской области.