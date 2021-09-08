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В Калининграде открылся новый многофункциональный спортивный комплекс с плавательным бассейном. На базе спорткомплекса будут работать отделения областных спортивных школ по современному пятиборью, водным видам спорта (синхронному плаванию), комплексной спортивной школы (акробатическому рок-н-роллу), шахматам и спортивно-адаптивной школы.

Cтроительство объекта велось в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», его стоимость составила свыше 633 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета более 314 млн рублей.

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru

Для справки:

Новый спортивный комплекс с плавательным бассейном в Калининграде позиционируется как региональный центр спортивной подготовки по современному пятиборью, плаванию, синхронному плаванию, фехтованию, а также для занятий общефизической подготовкой, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями. Он рассчитан для занятий 225 человек в смену. В состав спортивного объекта входят следующие основные помещения: большой плавательный бассейн (50×25 м), малый бассейн, залы для «сухого плавания», стрельбы, фехтования, тренажерный зал.

Фото Юлии Власовой