В Калининградской области открыли новый ФОК с бассейном
На улице Харьковской в Светлом открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
ФОК располагается рядом с детско-юношеской спортивной школой. Общая площадь объекта — 2,8 тысячи квадратных метров. Внутри обустроили 25-метровый бассейн с пятью дорожками и спортивный зал площадью 172 квадратных метров. Объект адаптировали для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Строительство комплекса обошлось в 563 миллиона рублей.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Сегодня в Нальчике состоялась торжественная церемония открытия крупног...республике было выделено 358 миллионов рублей из федерального бюджета.
- Спортивный комплекс расположен на площади 6,5 тысячи квадратных метров...гидромассажный бассейн и скиммерный бассейн для занятий аквааэробикой.
- Новый центр гимнастики на 4,8 тыс. кв.м. открылся в 7а мкрн в&nbs...;душевыми на каждом этаже, кафе с подсобным помещением для кухни.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0