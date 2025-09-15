Подпишись
В Калининградской области открыли новый ФОК с бассейном

© kgd.ru

На улице Харьковской в Светлом открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

ФОК располагается рядом с детско-юношеской спортивной школой. Общая площадь объекта — 2,8 тысячи квадратных метров. Внутри обустроили 25-метровый бассейн с пятью дорожками и спортивный зал площадью 172 квадратных метров. Объект адаптировали для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Строительство комплекса обошлось в 563 миллиона рублей.

© rugrad.online
© kaliningradnews.ru
© kgd.ru
© kgd.ru
© kgd.ru
© kgd.ru

Источник: kaliningrad.bezformata.com

