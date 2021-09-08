Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Воронежской области открылся семенной завод «Танаис»

 © www.govvrn.ru

7 сентября состоялась церемония открытия семенного завода «Танаис» французской компании Lidea — резидента ТОСЭР «Павловск».

Завод в Павловске — это комплекс на территории более 100 га, где будет осуществляться исследовательская, селекционная и производственная деятельность.

В строительство крупнейшего семенного завода в Павловском районе компания инвестировала более 2,713 млрд рублей. До конца 2026 года планируется реализовать вторую очередь строительства с удвоением мощностей и инвестировать еще порядка 1,2 млрд рублей.

Проектная мощность нового завода — 1 млн посевных единиц в год. Запуск предприятия позволит создать более 120 высококвалифицированных рабочих мест на селе.
Источник: https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/8657086

Воронежская область, семеноводство. иностранные инвестиции
  • Нет аватара nabludatel71
    08.09.2120:08:47

    Не хватает информации про ассортимент, семена-то очень разные могут быть. Из оригинала:

    Гости посетили семенной завод «Танаис» компании Lidea. Компания образовалась в результате слияния крупнейших французских сельскохозяйственных кооперативов EURALIS Semences и CAUSSADE SEMENCES Group 1 сентября 2020 года. Она занимается выращиванием гибридов и сортов семян следующих культур: кукуруза, подсолнечник, соя, рапс, сорго, кормовые и покровные травы.

    В словах чиновников на открытии упоминаются подсолнечник, кукуруза, рапс.

    #1239305
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,