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Kотенко Cергей 03 февраля 2025, 23:55 903 Новые и модернизированные предприятия агропрома

На Елецкой площадке в Липецкой области запущен семеноводческий комплекс

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 © lipetsk-news.net

ГК «Агротек» завершила строительство и запустила селекционно-семеноводческий комплекс на территории Елецкого участка особой экономической зоны.

Сумма инвестиций в проект составила 2 млрд рублей. Новый комплекс позволит производить до 30 тыс. тонн семян в год, включая сою, горох, кукурузу и подсолнечник.

О планах строительства семенного завода стало известно летом 2022 года. Тогда Администрация региона и президент «Агротэка» Николай Грушко подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Изначально сумму вложений оценивали в 1,5 млрд рублей.

ГК «Агротек» работает с 1994 года. Компания является крупным поставщиком средств защиты растений, семян и микроудобрений. По собственным данным, в 2022 году оборот группы компаний превысил 17 млрд рублей.

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Источник: https://www.zol.ru/n/3dd3d

семеноводство, сельское хозяйство, Липецкая область
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