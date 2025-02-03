На Елецкой площадке в Липецкой области запущен семеноводческий комплекс

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ГК «Агротек» завершила строительство и запустила селекционно-семеноводческий комплекс на территории Елецкого участка особой экономической зоны.

Сумма инвестиций в проект составила 2 млрд рублей. Новый комплекс позволит производить до 30 тыс. тонн семян в год, включая сою, горох, кукурузу и подсолнечник.

О планах строительства семенного завода стало известно летом 2022 года. Тогда Администрация региона и президент «Агротэка» Николай Грушко подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Изначально сумму вложений оценивали в 1,5 млрд рублей.

ГК «Агротек» работает с 1994 года. Компания является крупным поставщиком средств защиты растений, семян и микроудобрений. По собственным данным, в 2022 году оборот группы компаний превысил 17 млрд рублей.

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