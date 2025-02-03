На Елецкой площадке в Липецкой области запущен семеноводческий комплекс

На Елецкой площадке в Липецкой области запущен семеноводческий комплексСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
ГК «Агротек» завершила строительство и запустила селекционно-семеноводческий комплекс на территории Елецкого участка особой экономической зоны.
Сумма инвестиций в проект составила 2 млрд рублей. Новый комплекс позволит производить до 30 тыс. тонн семян в год, включая сою, горох, кукурузу и подсолнечник.
О планах строительства семенного завода стало известно летом 2022 года. Тогда Администрация региона и президент «Агротэка» Николай Грушко подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Изначально сумму вложений оценивали в 1,5 млрд рублей.
ГК «Агротек» работает с 1994 года. Компания является крупным поставщиком средств защиты растений, семян и микроудобрений. По собственным данным, в 2022 году оборот группы компаний превысил 17 млрд рублей.
Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
Kотенко Cергей