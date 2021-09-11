В Самарской области открылся логистический центр «Почты России»

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9 сентября, на территории индустриального парка «Преображенка» открылся логистический центр «Почты России». Это один из крупнейших инвестпроектов, реализованных в Самарской области за последнее время под личным контролем главы региона. Он стал вторым по величине объектом почтовой инфраструктуры на территории Приволжского федерального округа. В его строительство было вложено около 1,5 миллиарда рублей.

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Площадь терминала — более 15 тысяч квадратных метров. В центре будут принимать, хранить и сортировать почтовые отправления. Производственная мощность — до 300 тысяч отправлений в сутки.

© hinshtein.ru

Все процессы автоматизированы и позволяют работникам с комфортом выполнять свои обязанности.

© sova.info

Благодаря центру как минимум на день сократится срок доставки посылок до жителей региона. Помимо этого, логистический центр позволил создать около 650 рабочих мест. По мере развития объекта их количество планируют увеличить до 1000.

©Видео с youtube.com

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