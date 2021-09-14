Реабилитационный центр постковидных осложнений открылся в Воронеже

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Новая структура займется реабилитацией после коронавируса. Максимально и глубоко будет обследовать тех, кто получит направление из поликлиник.

Здесь будут вести прием основные профильные специалисты: пульмонолог, кардиолог, невролог, эндокринолог, психотерапевт, запланированы ряд обследований и забор крови на анализы. При необходимости более сложных или редких исследований пациентов направят в здание диагностического центра. На создание условий для диагностики осложнений COVID-19 из областного бюджета выделено более 100 миллионов рублей, закуплено новейшее оборудование. Фактически в Воронежской области сложится собственная региональная модель по углубленному обследованию людей, перенёсших ковид.

Новая структура скоординирует всю работу в регионе по обследованию ковидных пациентов, проконтролирует их потоки и полноту обследования, будет вести общую базу, проведет анализ и предоставит материалы в департамент здравоохранения и для принятия управленческих решений. В медицинском учреждении начнет работу школа обучения для пациентов, где предусмотрены восстановительные методики, обучение навыкам дыхательной гимнастики, комплексам лечебной физкультуры, кислородотерапия.

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