Новый бассейн открылся в Братске
13 сентября новый бассейн открылся в Братском государственном университете. Отвечающее всем современным требованиям водноспортивное сооружение построено за полтора года по проекту «Новая школа». На строительство было выделено более 220 миллионов рублей из федерального бюджета. Для бассейна возведено отдельное здание площадью 2 304 квадратных метра. Бассейн включает шесть дорожек по 25 метров, которые смогут принять более 60 человек в смену — не только студентов университета, но и горожан.
Источник: https://www.irk.ru/news/20210914/party/
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