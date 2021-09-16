Новый инфекционный больничный комплекс открылся в Новокузнецке

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Комплекс Новокузнецкой городской инфекционной больницы состоит из 12 зданий общей площадью 27,8 тыс. кв. м. Он отвечает всем санитарно-эпидемиологическим требованиям: это и обособленное расположение больницы, большая территория, лечебный корпус, на 100% оборудованный мельцеровскими боксами. Каждый оснащен индивидуальной вытяжкой, с обеззараживанием воздуха и отдельным входом для пациентов, что полностью исключает контакт больных с разными заболеваниями. В больнице будут трудиться свыше 340 медицинских работников, в том числе более 70 врачей.

Старт строительству был дан 20 апреля 2020 года, финансирование составило 4,7 млрд рублей, большую часть средств выделили из областного бюджета, по 230 млн направили ООО УК «Кузбассразрезуголь» и АО «ЕВРАЗ», 100 млн — компания РУСАЛ. На оснащение комплекса из областного бюджета было вложено 620 млн рублей.

В шестиэтажном здании лечебного корпуса расположено 99 боксов, рассчитанных на 270 коек, при необходимости возможно увеличение коечного фонда до 319 коек. Все боксы оснащены современным оборудованием. Подачу кислорода в палаты обеспечивает собственная кислородно-газификационная станция.

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Лабораторная служба расположена в отдельном здании и включает в себя клинико-диагностическую и микробиологическую лаборатории. Они оснащены современным оборудованием для выполнения широкого набора исследований, в том числе с возбудителями I и II групп патогенности, такие как автоматические бактериологический и биохимический анализаторы, масс-спектрометр и т. п.

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Отделение лучевой диагностики оснащено системой компьютерной томографии, рентгенодиагностическим телеуправляемым комплексом, УЗИ экспертного класса. Рентгенологическая служба позволит оперативно в круглосуточном режиме проводить исследования, КТ легких, головного мозга и других систем. Кроме того, в учреждении имеются палатные рентгенографические портативные аппараты для проведения исследований по неотложным показаниям непосредственно в боксах.

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Для медицинских отходов классов Б и В приобретен специальный утилизатор.

Учреждение ориентировано диагностику и лечение пациентов с инфекционными заболеваниями — вирусными гепатитами и другими инфекционными и паразитарными болезнями, нейроинфекциями, с природно-очаговыми заболеваниями, ВИЧ и особо опасными инфекциями.

Также на базе комплекса планируется развитие амбулаторной службы: будет организован консультативный прием инфекциониста, дневной стационар на 22 койки и консультативно-диагностический кабинет для больных с хроническими вирусными гепатитами.

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru