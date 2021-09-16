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Медучреждения

Новый инфекционный больничный комплекс открылся в Новокузнецке

 © ako.ru

Комплекс Новокузнецкой городской инфекционной больницы состоит из 12 зданий общей площадью 27,8 тыс. кв. м. Он отвечает всем санитарно-эпидемиологическим требованиям: это и обособленное расположение больницы, большая территория, лечебный корпус, на 100% оборудованный мельцеровскими боксами. Каждый оснащен индивидуальной вытяжкой, с обеззараживанием воздуха и отдельным входом для пациентов, что полностью исключает контакт больных с разными заболеваниями. В больнице будут трудиться свыше 340 медицинских работников, в том числе более 70 врачей.

Старт строительству был дан 20 апреля 2020 года, финансирование составило 4,7 млрд рублей, большую часть средств выделили из областного бюджета, по 230 млн направили ООО УК «Кузбассразрезуголь» и АО «ЕВРАЗ», 100 млн — компания РУСАЛ. На оснащение комплекса из областного бюджета было вложено 620 млн рублей.

В шестиэтажном здании лечебного корпуса расположено 99 боксов, рассчитанных на 270 коек, при необходимости возможно увеличение коечного фонда до 319 коек. Все боксы оснащены современным оборудованием. Подачу кислорода в палаты обеспечивает собственная кислородно-газификационная станция.

 © ako.ru

Лабораторная служба расположена в отдельном здании и включает в себя клинико-диагностическую и микробиологическую лаборатории. Они оснащены современным оборудованием для выполнения широкого набора исследований, в том числе с возбудителями I и II групп патогенности, такие как автоматические бактериологический и биохимический анализаторы, масс-спектрометр и т. п.

 © im.kommersant.ru

Отделение лучевой диагностики оснащено системой компьютерной томографии, рентгенодиагностическим телеуправляемым комплексом, УЗИ экспертного класса. Рентгенологическая служба позволит оперативно в круглосуточном режиме проводить исследования, КТ легких, головного мозга и других систем. Кроме того, в учреждении имеются палатные рентгенографические портативные аппараты для проведения исследований по неотложным показаниям непосредственно в боксах.

 © ako.ru

Для медицинских отходов классов Б и В приобретен специальный утилизатор.

Учреждение ориентировано диагностику и лечение пациентов с инфекционными заболеваниями — вирусными гепатитами и другими инфекционными и паразитарными болезнями, нейроинфекциями, с природно-очаговыми заболеваниями, ВИЧ и особо опасными инфекциями.

Также на базе комплекса планируется развитие амбулаторной службы: будет организован консультативный прием инфекциониста, дневной стационар на 22 койки и консультативно-диагностический кабинет для больных с хроническими вирусными гепатитами.

 © ako.ru

 © ako.ru

 © ako.ru

 © ako.ru
Источник: https://ako.ru/news/detail/novyy-in...-kompleks-otkrylsya-v-novokuznetske

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новое медучреждение, модернзация здравоохранения, Кемеровская область
  • Нет аватара termometrix
    16.09.2117:39:04

    В формате видеоконференцсвязи в открытии учреждения приняла участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

    «Я благодарю Сергея Евгеньевича и всех его коллег за работу, которую вы проводите в плане обновления системы здравоохранения Кузбасса. Искренне благодарю всех медицинских работников Кузбасса за спасенные человеческие жизни. Введенная инфекционная больница станет частью оказания медицинской помощи жителям региона. Благодарю строителей, которые работали над этим объектом. Очень надеюсь, что программы, которые запланированы на территории Кузбасса, прежде всего в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, будут реализованы», — сказала Татьяна Голикова.

    Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что создание передового медицинского учреждения инфекционного профиля — значимое событие для жителей Кемеровской области

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    #1239783
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      16.09.2120:56:49

      К этой новости другая:

      ******************************************************************************

      Врачам пришлось ввести в кому российского режиссера Андрея Звягинцева. После перенесенного коронавируса его легкие поражены более чем на 90 процентов.

      Режиссер «Левиафана» находится в одной из немецких клиник. Как сообщило издание The Bell, Звягинцева подключали к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация); это специальный метод лечения, при котором используют искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента.

      *****************************************************************************

      Вроде обычное сообщение, а вызывает несколько рефлексий:

      1. Был ли режиссер защищенный прививкой? Зная некотрые высказывания по данному вопросу другого представителя данных кругов — дочери Шукшина Марии — можно сомневаться.

      2. в случае проблем эти люди часто знают один выход — зарубежная клиника. Обычные граждане конечно на это рассчитывать не могут. Они должны думать про своё будущее в своей стране и про будущее своей страны — для себя и для своих детей.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~21:05 16.09.21
      #1239821
      • Нет аватара termometrix
        16.09.2121:11:20

        в случае проблем эти люди часто знают один выход — зарубежная клиника.

        Потому что эти люди не считают Россию своей Родиной.Для них Россия — лишь источник дохода, это самый наглый факт характерный для этих людей.Они используют Великую страну, живут благодаря ей, питаются благодаря ей, но служить ей или благодарить ее-не хотят.Со всей своей наглостью ругают Россию за границей при первом удобном случае.

        #1239823
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          16.09.2121:20:42

          Поэтому «обычные» граждане должны делать выводы для себя и не повторять ошибки 1990-91 года.

          Отредактировано: Roman Wyrzykowski~21:21 16.09.21
          #1239825
          • Нет аватара termometrix
            16.09.2121:22:52

            Поэтому «обычные» граждане должны делать выводы для себя и не повторять ошибки 1990-91 года.

            Совершенно верно.

            #1239826
      • Нет аватара Лексур
        16.09.2121:18:41

        С его деньгами он мог бы найти хорошую частную клинику и в России, но он уверен, что дома везде сплошной «Киров», причём киношный, а не настоящий.

        #1239824
        • Нет аватара termometrix
          16.09.2121:32:17

          Лучше будет если такие как этот вообще не возвращались в Россию.От таких, как вопросного «режиссера» русский народ и российское государство не имеют никакой пользы, наоборот, только вред.

          Если он выбрал Германию своей родиной и эмигрантской радиостанцией, пусть остается там.Как и все больные западнопоклонники.

          Отредактировано: termometrix~21:34 16.09.21
          #1239827
      • d-rs.livejournal.com d-rs
        16.09.2121:37:59

        В немецкие клиники умирать едут обычно. Если повезёт, выкарабкается.

        #1239828
        • Нет аватара termometrix
          16.09.2121:53:43

          Сейчас медики готовятся вывести режиссера из искусственной комы, от систем жизнеобеспечения он уже отключен.

          https://www.ves...article/2614392

          Не желаю ему ничего плохого, пусть поправится, наслаждается долгой и счастливой жизнью.Но места в творческой элите России для таких людей как он-не должно быть.

          #1239829
          • d-rs.livejournal.com d-rs
            16.09.2122:26:03

            Тогда почти всей творческой элите места не должно быть. В том числе временно выступающих за деньги не против страны (вроде Бондарчука и пр.)

            #1239831
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