В Белгородской области открыли детскую школу исскуств

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В селе Бессоновка Белгородского района открылось новое здание школы искусств, в новом здании школы смогут обучаться до 250 детей. Занятия будут идти по 6 направлениям: фортепиано, народные инструменты, духовые инструменты, фольклорное, хореографическое и театральное творчество.

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Детская школа искусств в Бессоновке работает с 1974 года и не была рассчитана на такое количество учеников. Новое здание учреждения построено по региональной программе за средства областного бюджета, а оснащение музыкальными инструментами проводилось в рамках нацпроекта «Культура».

© asmobel.ru

© asmobel.ru

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