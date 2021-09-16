В Белгородской области открыли детскую школу исскуств
В селе Бессоновка Белгородского района открылось новое здание школы искусств, в новом здании школы смогут обучаться до 250 детей. Занятия будут идти по 6 направлениям: фортепиано, народные инструменты, духовые инструменты, фольклорное, хореографическое и театральное творчество.
Детская школа искусств в Бессоновке работает с 1974 года и не была рассчитана на такое количество учеников. Новое здание учреждения построено по региональной программе за средства областного бюджета, а оснащение музыкальными инструментами проводилось в рамках нацпроекта «Культура».
Читайте также...
- В 50 субъектах Российской Федерации открылись 2049 центров «Точка роста»
- В шести сельских школах Коми открылись центры образования «Точка роста»
- В селе Сорокино Белгородской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!