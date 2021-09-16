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Детские сады и школы

В Белгородской области открыли детскую школу исскуств

 © ukbelrn.ru

В селе Бессоновка Белгородского района открылось новое здание школы искусств, в новом здании школы смогут обучаться до 250 детей. Занятия будут идти по 6 направлениям: фортепиано, народные инструменты, духовые инструменты, фольклорное, хореографическое и театральное творчество.

 © belregion.ru

Детская школа искусств в Бессоновке работает с 1974 года и не была рассчитана на такое количество учеников. Новое здание учреждения построено по региональной программе за средства областного бюджета, а оснащение музыкальными инструментами проводилось в рамках нацпроекта «Культура».

 © asmobel.ru

 © asmobel.ru

https://asmobel...tskoj-shkoly-i/

Источник: https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=60892

образование, Белгородская область, сельская жизнь
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