Ростех передал второй вертолет Ми-8МТВ-1 для НССА

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал вертолет Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода компании «ПСБ Лизинг». Это вторая машина, поставленная в рамках договоров на поставку 66 вертолетов в интересах Национальной службы санитарной авиации (НССА).

Вертолет Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода для НССА оборудован грузовыми створками с откидным трапом для удобства погрузки пациента. В машине подготовлены места под установку бортовой стрелы с лебедкой, позволяющей проводить спасательные операции. Также вертолет оснащен поисково-спасательной фарой.

Вертолет укомплектован 22 сиденьями, в салоне подготовлены места под установку медицинских модулей. Машина может комплектоваться двумя дополнительными внутренними топливными баками. Помимо этого, установлены два дополнительных наружных топливных бака, что позволило значительно увеличить дальность полета.

«Ростех планомерно работает над оснащением санитарной авиации новыми вертолетами, полностью подготовленными для безопасной транспортировки пострадавших. Такие машины способны выиграть для пациентов драгоценные минуты и спасти им жизни. Всего в рамках договоров до конца 2022 года мы передадим для нужд НССА 66 вертолетов — 29 Ми-8МТВ-1 и 37 «Ансатов», — сказал управляющий директор Казанского вертолетного завода Алексей Белых.

«Мы рады внести свой вклад в развитие системы санитарной авиации, ведь каждый новый вертолет помогает расширять географию присутствия НССА и спасает за время службы тысячи людей. В этом году по условиям контракта будет поставлена половина партии машин, остальные вертолеты мы получим в следующем году», — отметил генеральный директор «ПСБ Лизинг» Сергей Огиенко.

С учетом новой поставки в НССА несут службу уже десять винтокрылых машин. В феврале 2019 года было передано 8 вертолетов — 4 «Ансата» и 4 Ми-8АМТ. В июле 2021 года в рамках авиасалона МАКС передан первый Ми-8МТВ-1, который сразу после завершения выставки отправился выполнять полеты по санитарным заданиям. Еще 64 машины будут поставлены в течение 2021-22 гг.

«По российскому законодательству в санитарной авиации должны работать вертолеты исключительно российского производства, созданные не ранее 2014 года. Кода речь идет о спасении человеческих жизней, допустить сбой техники нельзя. В этом плане вертолеты Ростеха — неоценимая поддержка в нашей работе. Это современные, надежные машины, что особенно важно, укомплектованные передовым медицинским оборудованием. За время использования они уже получили заслуженно высокую оценку от медицинского персонала и пилотов санитарной авиации», — сказал генеральный директор НССА Александр Мацук.

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики, они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяют эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках. Каждое воздушное судно оснащено внешней тросовой подвеской, на которой возможна транспортировка груза максимальным весом до 4 тонн — в зависимости от дальности полета, высоты посадочных площадок над уровнем моря, температуры воздуха и ряда других факторов.