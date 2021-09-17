БЗФ отгрузил через порт Ванино первую партию ферросилиция

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Братский завод ферросплавов (БЗФ, входит в Мечел) отгрузил через порт Ванино в Хабаровском крае первую партию ферросилиция. Ранее для отправки груза в страны Азиатско-Тихоокеанского региона использовались порты в Находке и Владивостоке.

БЗФ отправил заказчикам из Японии первые 2 тыс. тонн продукции, используемой в металлургии для выплавки высокопрочных видов стали.

Продукция доставляется в порт по железной дороге в биг-бэгах (закрытых мягких контейнерах из полипропиленовой ткани), обеспечивающих полную герметичность.

«Данное сотрудничество позволит нашему предприятию расширить экспортные возможности и сократить транспортные затраты. До конца года завод планирует отгрузить через порт Ванино 12 тыс. тонн продукции — высокомаржинальной марки ферросилиция ФС 75», — отметил управляющий директор БЗФ Сергей Соколов.

АО «Ванинский морской торговый порт» — одна из крупнейших в Хабаровском крае стивидорных компаний, предоставляющая погрузочно-разгрузочные и сопутствующие транспортно-экспедиционные услуги. Является универсальным портовым терминалом, осуществляя перевалку грузов широкой номенклатуры.