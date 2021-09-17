Боеприпас для защиты от высокоточного оружия принят на вооружение российской армии

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Новый аэрозольный боеприпас, разработанный Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Госкорпорации Ростех, принят на вооружение российских вооруженных сил. Изделие предназначено для индивидуальной защиты техники от высокоточного оружия с лазерной, оптической и тепловой системами наведения.

При возникновении угрозы защитный боеприпас 3ВД35 выстреливается в направлении атаки противника и создает завесу аэрозольных помех, которые «обманывают» системы наведения высокоточных боеприпасов противника.

«Главное преимущество боеприпаса — возможность защитить бронетехнику от высокоточных боеприпасов, в том числе от атак в наиболее уязвимую верхнюю полусферу, которая обладает меньшей толщиной брони и, как правило, не прикрыта динамической или противокумулятивной защитой. Разработка „прикрывает“ технику как от высокоточных авиационных средств поражения, барражирующих боеприпасов, так и от ракет противотанковых ракетных комплексов третьего поколения, включая комплексы Javelin. Боеприпас обладает хорошим экспортным потенциалом. Иностранные партнеры уже проявили к ней высокий интерес», — отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Калибр боеприпаса составляет 76 мм. Длина — 290 мм. Вес — 1,8 кг. Температурный диапазон применения боеприпаса — от минус 50 до плюс 55 градусов.