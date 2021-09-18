На Сахалине запустили домостроительный комбинат

© sakhalin.info

Производство железобетонных домокомплектов открыли в сентябре на Сахалине. Благодаря запуску завода появилась возможность в короткие сроки возводить высококачественные дома.

Чтобы запустить производство, инвестор провел реконструкцию в цехе на улице Ленина в областном центре, приобрел оборудование и специализированный транспорт. Первая очередь нового домостроительного комбината предусматривает строительство 40 тысяч квадратных метров жилья в год и создание 46 рабочих мест, в том числе 37 высококвалифицированных.

© sakhalin.info

Крупнопанельное домостроение — одна из самых быстрых и экономически эффективных технологий возведения современного и комфортного жилья. К примеру, на строительство каркаса пятиэтажки требуется всего от полутора до трех месяцев. Немаловажно, что применение готовых домокомплектов исключает ошибки в проектировании и снижает себестоимость работ. Кроме того, крупнопанельное домостроение помогает сократить количество мусора на строительных площадках.

Пока крупнопанельное домостроение будет вестись в областном центре, но в перспективе охватит и районы. Вторая очередь дает возможность наращивать объемы производства до 100 тысяч «квадратов» в год.

© sakhalin.info

— Есть планы по строительству жилых комплексов в Дальнем — это более 2,5 тысячи квартир. Застройка будет вестись малоэтажная — преимущественно четырехэтажные дома. Большое внимание уделяется благоустройству. Будем создавать зоны отдыха, зеленые бульвары с выходом к речной набережной, — рассказал исполнительный директор группы компаний «Лиго» Игорь Кузнецов.

На комбинате производятся трехслойные панели с лицевой фасадной отделкой, внутренние стеновые панели, плиты перекрытия, лестничные марши, вентиляционные блоки, колонны и балки, арматурные сетки и другие железобетонные изделия, которые необходимы для возведения домов. В планах также наладить производство окон и плитки.

© sakhalin.info

Отметим, что на островах сформировано 370 перспективных участков под жилищное строительство. «Дальневосточные кварталы» могут появиться в Дальнем, Ново-Александровске и селе Мицулевка. Под индивидуальное жилищное строительство намечены перспективные участки в Анивском районе. В Южно-Сахалинске планируются два больших микрорайона: «Уюн» более чем на 7 тысяч квартир и «Северный городок» — на 12 тысяч квартир.