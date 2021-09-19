Крупнейшая школа-интернат России открылась на Ямале

© sever-press.ru

В Яр-Сале запустили новый корпус школы-интерната. Эта школа крупнейшая в российских сёлах, теперь она стала и самой крупной в стране школой-интернатом - здесь могут учиться 1677 ребят. В школе-интернате есть лаборатории, творческие и технические мастерские. Выделено отдельное здание для начальных классов, самые юные школьники смогут посещать больше секций и кружков в удобное время.

В новом здании будут учиться более 900 детей. До этого в поселке была одна школа, обучение в ней проводилось в две смены. Под учебные классы пришлось отдать и часть спального корпуса, уроки там проходили у 24 классов. Новая школа значительно разгрузит образовательный процесс. В здание переехали школьники 5-11 классов. Из них во вторую смену будут обучаться только 6 и 7 классы. Прежнюю школу перепрофилируют под начальную. Всего в обоих корпусах школы будут заниматься 1 677 учеников.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru