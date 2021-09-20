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Агропром и пищевая промышленность

В Краснодарском крае с начала года введено 4,2 тыс. га мелиоративных систем

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Об этом сообщили на всероссийском совещании по перспективам развития мелиоративного комплекса. Мелиоративные системы в регионе строят в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России»:

«План по вводу мелиоративных систем на текущий год уже выполнен — кубанские аграрии построили 4,2 тыс. га мелиоративных систем. Финансирование этих мероприятий из федерального и краевого бюджетов превысило 138 млн рублей. Субсидии уже доводятся до сельхозпроизводителей».

За последние 10 лет в Краснодарском крае построили около 44 тыс. га мелиоративных систем. На эти цели направили более 3,5 млрд рублей.
Источник: https://msh.krasnodar.ru/presscente...o-4-2-tys-ga-meliorativnykh-sistem/

мелиорация, Краснодарский край, сельское хозяйство
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