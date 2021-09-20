В Краснодарском крае с начала года введено 4,2 тыс. га мелиоративных систем
Об этом сообщили на всероссийском совещании по перспективам развития мелиоративного комплекса. Мелиоративные системы в регионе строят в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России»:
«План по вводу мелиоративных систем на текущий год уже выполнен — кубанские аграрии построили 4,2 тыс. га мелиоративных систем. Финансирование этих мероприятий из федерального и краевого бюджетов превысило 138 млн рублей. Субсидии уже доводятся до сельхозпроизводителей».
За последние 10 лет в Краснодарском крае построили около 44 тыс. га мелиоративных систем. На эти цели направили более 3,5 млрд рублей.
Читайте также...
- В 2019 году на Кубани ввели в эксплуатацию более 5 тысяч га мелиорируемых земель
- В Волгоградской области вернули в оборот 74 тыс. га неиспользуемых земель
- В Первомайском районе Крыма построили новый пруд-накопитель для систем орошения
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!