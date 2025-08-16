НПХ «Кореновское» запустило в работу новый молочный блок

© dairynews.ru

В 2024 году при поддержке ФГБНУ «Научный центр земледелия имени П.П. Лукьяненко» на Молочно-товарной ферме № 4 НПХ «Кореновское» (г. Кореновска Краснодарского края) были начаты и успешно завершены строительно-монтажные работы по реконструкции молочного блока, а также приобретено современное доильное оборудование.

1 августа по команде директора НПХ «Кореновское» Евгения Александровича Команова была перерезана символическая красная лента, и по новым молокопроводам пошло первое молоко.

Ввод в эксплуатацию нового доильного оборудования позволит повысить молочную продуктивность на 20%, сократить время доения одной коровы на 35% и в целом значительно увеличить производственный потенциал молочно-товарной фермы № 4.

Специалисты строительной, монтажной и энергетической бригад хозяйства совместно с представителями завода-изготовителя выполнили монтаж оборудования и провели пуско-наладочные работы, подготовив объект к эксплуатации. Это особенно важно, поскольку доильный блок является ключевым звеном в производственной цепи молочной фермы, а процесс доения — одним из наиболее ответственных и трудоёмких этапов производства молока.

Новая доильная установка оснащена передовой электронной системой управления стадом. Идентификация животных осуществляется с помощью электронных респондеров на ошейниках и антенн, установленных на входе в доильный зал и в зоне селекции. Селекционные ворота позволяют легко выделять животных для осеменения, лечения или перевода в другую группу. Управление системой возможно как с центрального компьютера, так и с каждого доильного места.

Система обеспечивает сбор и хранение детальной информации по каждому животному: данные о доении, воспроизводстве, кормлении, лечении и перемещениях. Это позволяет наглядно отслеживать ход производственных процессов, анализировать эффективность работы оборудования, интегрировать периферийные приборы и формировать отчёты для зоотехнического и ветеринарного учёта.

Внедрение новой технологии способствует сокращению времени доения, что даёт коровам больше времени на кормление, питьё и отдых — важные факторы для повышения молочной продуктивности. Кроме того, оборудование значительно повышает производительность труда, снижает вероятность человеческих ошибок и делает работу оператора более комфортной и безопасной.