НПХ «Кореновское» запустило в работу новый молочный блок
В 2024 году при поддержке ФГБНУ «Научный центр земледелия имени П.П. Лукьяненко» на Молочно-товарной ферме № 4 НПХ «Кореновское» (г. Кореновска Краснодарского края) были начаты и успешно завершены строительно-монтажные работы по реконструкции молочного блока, а также приобретено современное доильное оборудование.
1 августа по команде директора НПХ «Кореновское» Евгения Александровича Команова была перерезана символическая красная лента, и по новым молокопроводам пошло первое молоко.
Ввод в эксплуатацию нового доильного оборудования позволит повысить молочную продуктивность на 20%, сократить время доения одной коровы на 35% и в целом значительно увеличить производственный потенциал молочно-товарной фермы № 4.
Специалисты строительной, монтажной и энергетической бригад хозяйства совместно с представителями завода-изготовителя выполнили монтаж оборудования и провели пуско-наладочные работы, подготовив объект к эксплуатации. Это особенно важно, поскольку доильный блок является ключевым звеном в производственной цепи молочной фермы, а процесс доения — одним из наиболее ответственных и трудоёмких этапов производства молока.
Новая доильная установка оснащена передовой электронной системой управления стадом. Идентификация животных осуществляется с помощью электронных респондеров на ошейниках и антенн, установленных на входе в доильный зал и в зоне селекции. Селекционные ворота позволяют легко выделять животных для осеменения, лечения или перевода в другую группу. Управление системой возможно как с центрального компьютера, так и с каждого доильного места.
Система обеспечивает сбор и хранение детальной информации по каждому животному: данные о доении, воспроизводстве, кормлении, лечении и перемещениях. Это позволяет наглядно отслеживать ход производственных процессов, анализировать эффективность работы оборудования, интегрировать периферийные приборы и формировать отчёты для зоотехнического и ветеринарного учёта.
Внедрение новой технологии способствует сокращению времени доения, что даёт коровам больше времени на кормление, питьё и отдых — важные факторы для повышения молочной продуктивности. Кроме того, оборудование значительно повышает производительность труда, снижает вероятность человеческих ошибок и делает работу оператора более комфортной и безопасной.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- 22 августа состоялось открытие крупнейшего в Заринском районе молочног...работать 250 человек.Инвестиции в весь проект составили 7 млрд рублей.
- Компания «Эконива Алтай» начала производство молока в Алта... 3 млрд рублей. Площадь участка под реализацию проекта — 189 га.
- 7 сентября официально запустили начавшую работать несколько дней назад в&nb...водственные мощности, создавая для животных максимально комфортные условия.
Поделись позитивом в своих соцсетях