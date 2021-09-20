В селе Казачинское Иркутской области открылся новый спортивно-оздоровительный комплекс

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В селе Казачинское Казачинско-Ленского района 17 сентября состоялось торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса (СОК). Объект спорта строился в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Спортивно-оздоровительный комплекс имеет универсальный игровой и тренажёрный залы, вспомогательные и административные помещения. Пропускная способность комплекса — 25 человек в смену.