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Спортивные объекты

В селе Казачинское Иркутской области открылся новый спортивно-оздоровительный комплекс

 © irkobl.ru

В селе Казачинское Казачинско-Ленского района 17 сентября состоялось торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса (СОК). Объект спорта строился в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Спортивно-оздоровительный комплекс имеет универсальный игровой и тренажёрный залы, вспомогательные и административные помещения. Пропускная способность комплекса — 25 человек в смену.
Источник: https://irkobl.ru/news/1296831/

Иркутская область, спортивный объект
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