В Челябинске официально открыли новую набережную

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В Челябинске торжественно открылась новая набережная и Арт-сквер реки Миасс за государственной филармонией. Несмотря на то, что доступ для горожан на новое общественное пространство был открыт еще на День города, официальная церемония прошла 18 сентября.

Набережная вымощена гранитом. Здесь появились малые архитектурные формы, газоны, освещение, торгово-выставочные павильоны и прокат спортинвентаря. По всему периметру площадки установили камеры — так у вандалов будет меньше соблазна разрушить что-либо.

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Но, кажется, к исторической составляющей нашего города стали относиться с уважением: на этом участке набережной сохранили остатки исторической подпорной стенки, которую археологи относят к XVIII–XIX веку © static.ngs.ru

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© pchela.news

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Детские зоны буквально облеплены малышней © static.ngs.ru

Новая детская площадка в «Сквере искусств» уже успела привлечь внимание горожан. Тут есть скалодром, корабль исследователя, гамак, качели, батуты, инсталляция из стекла и букв. Также на объекте высадили более 150 деревьев и более полутора тысяч кустарников.

Здесь есть сцена, где можно проводить различные мероприятия. Собственно, поэтому сквер и называется «Сквер искусств». Рядом бывшая электростанция, и есть договорённость с московским Политехническим музеем о том, что на базе этого объекта будет его филиал.

А это вход в сквер и на набережную со стороны пересечения улиц Труда и Пушкина © static.ngs.ru

Сцену предусмотрительно запроектировали с крышей — южноуральская погода капризна © static.ngs.ru

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В честь открытия сквера прошло мероприятие «ART-берег». Его также приурочили к 285-летию Челябинска. Горожан ждали аниматоры, фокусник и артисты на ходулях, а на сцене, размещенной на новой площадке, прошел праздничный концерт.

© pchela.news

В открытии сквера приняли участие сапсерферы и каякеры. В дальнейшем планируется обустройство пирса или понтона на набережной для безопасного спуска спортсменов к воде. Возникла идея провести в Челябинске фестиваль сап-бордов, как в Санкт-Петербурге.

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