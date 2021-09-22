Ещё один путепровод открыли в Подмосковье

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Путепровод через Ярославское направление железной дороги открыли в Мытищах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Четырехполосный путепровод длиной 158,8 м построен в составе транспортной развязки, общая протяженность которой с подходами и съездами составляет 2 км. Перспективная пропускная способность автодороги — порядка 50 тыс. автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения по основному ходу — 80 км/ч, на съездах — 70 км/ч. Установлены дорожные знаки, системы видеонаблюдения, две автобусные остановки и шумозащитные экраны высотой 8 м.

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Новый путепровод улучшит транспортную доступность западной и восточной частей города. Серьёзно улучшится транспортная ситуация для более чем 260 тыс. жителей Мытищ. В утренние и вечерние часы пробки на въезде и выезде из города достигают 7-9 баллов, в которых жители теряют по 1,5 — 2 часа. С открытием движения по временной схеме время выезда из города сократится до 20 минут.

Путепровод станет частью развязки на Ярославском шоссе, которую полностью запустят летом следующего года.

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