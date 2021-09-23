Металлоконструкции опор трубопроводов для крупнейших строек стали производить в Алтайском крае

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Новая продукция компании «Барнаулметаллургмонтаж», которая производила металлоконструкции ещё во времена строительства БАМа, будет использоваться не только на стройках в Алтайском крае, но и на крупных объектах Сибири, Урала, центральной России и конечно Арктики.

Самое главное — на предприятии достигнута локализация всего производственного цикла, и выполнение заказов теперь не будет зависеть от поставок комплектующих от сторонних организаций.

В России промышленное строительство не только не останавливается, но и наращивает свой темп. Ежегодно запускается более 200 предприятий: от заводов СПГ до обустроенных современных месторождений, от новых цехов химических предприятий — до гигантских коксовых батарей.

Председатель совета директоров «Барнаулметаллургмонтаж» Александр Мещеряков отмечает, что спрос на современные металлоконструкции достаточно стабилен и продолжает расти. «Индустриальных строек сегодня достаточно и иногда возникают внеплановые заказы от ведущих российских компаний. А современное строительство не терпит долгой раскачки. Сроки возведения объектов сокращаются, и подрядные организации должны быть готовы быстро мобилизоваться и приступать к строительству. Именно поэтому в разных регионах страны компания „Коксохиммонтаж“ открывает производства необходимых комплектующих», — подчеркнул он.

Различные металлоконструкции производятся в Барнауле с использованием современного оборудования, в том числе лазерной резки, позволяющего достигать высокой точности и качества каждого элемента. Далее готовые конструкции после цеха сварки поступают на дробеструйную обработку, благодаря которой они очищаются от окалины и продуктов коррозии, и приобретают необходимую шероховатость. После этого производится окончательная покраска металлоконструкций.

«Запуск нового производства сегодня — это ведь не только приобретение и установка нужного оборудования, и модернизация цеха. Это, в первую очередь, увеличение количества рабочих мест, в которых нуждается город, привлечение квалифицированных профильных специалистов, внедрение системы автоматизации процессов и, конечно, системы социальных гарантий для сотрудников» — отметил на открытии Мещеряков Александр.

Справка

АО «Барнаулметаллургмонтаж» — одна из наиболее опытных организаций Алтайского края, занимающаяся изготовлением и монтажом металлоконструкций разной сложности, технологических трубопроводов и оборудования. Предприятия успешно функционирует уже 63 года. Сегодня АО «Барнаулметаллургмонтаж» входит в холдинг строительно-монтажных организаций «Коксохиммонтаж».

© tayga.info

© tayga.info