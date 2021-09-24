На новую ферму в Новосибирской области завезли первую партию племенных нетелей

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На новую ферму в АО «Калачинское» (ГК «Горкунов») в сентябре завезли первую партию племенных нетелей герефордской породы.

Первая партия герефордов насчитывает 50 голов, а в планах — поступление около 3000. Площадка для размещения животных подготовлена: по периметру имеются секции для свободного выпаса скота, размещен корм и установлены поилки.

В целом группа компаний «Горкунов» планирует построить фермы и откормочные площадки для выращивания крупного рогатого скота в шести районах Новосибирской области. К 2027 компания планирует иметь 160 тыс. голов КРС, вложив в проект 30 млрд руб.

Для реализации проекта по развитию мясного скотоводства в хозяйстве создаются все необходимые условия.

Возведены склад концентрированных кормов, конюшня, хозяйственный блок, установлен крематор, сконструировано уникальное оборудование для проведения ветеринарных работ «Коралл». Пробурено 57 водозаборных скважин, 27 из которых предназначены для питья животных и обеспечиваются электроэнергией от солнечных батарей. Скотники проходят подготовку для выработки навыков использования лассо, а аграрии предприятия заготовили необходимые корма.

Подготовка к началу работы откормочной площадки длится в хозяйстве уже год. Всего акционерное общество планирует строительство 4 откормочных ферм на 16 тысяч голов.