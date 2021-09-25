В Тюменской области приступили к строительству крупнейшего в России племенного репродуктора индейки

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Группа компаний «Дамате», ведущий производитель индейки в стране, приступила к строительству крупнейшего в России племенного репродуктора индейки второго порядка мощностью 12 млн яиц в год в Исетском районе Тюменской области. Инвестиции в проект составят 5,2 млрд рублей, финансовым партнером выступает АО «Россельхозбанк».

Первая очередь проекта будет запущена в 2022 году, в полном объеме работы будут завершены в 2023 году, выход на проектную мощность запланирован на 2025 год.

Реализация проекта позволит создать в регионе порядка 200 рабочих мест.

Запуск репродуктора на территории России позволит значительно снизить зависимость птицеводства от импорта генетического материала и увеличить показатели качества яйца благодаря меньшему сроку хранения и за счет оптимизации логистики: яйцо будет транспортироваться на более короткие дистанции, что уменьшит количество потерь при доставке, даст большую выводимость птенцов.

Племенной репродуктор второго порядка — предприятие, куда будет завезено родительское стадо индейки численностью 138 тысяч голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов. Все произведенное инкубационное яйцо будет поставляться на комплекс «Дамате» по производству индейки в Пензенской области.

Строительство репродуктора ведется в рамках подписанного ранее соглашения между Правительством Тюменской области, группой компаний «Дамате» и АО «Россельхозбанк». Объект включает в себя 10 птицеводческих площадок: пять для ремонтного молодняка и пять для родительского стада. Технологические решения нового производственного комплекса отработаны с лучшими мировыми генетическими компаниями, к примеру, зонирование помещений обеспечит соблюдение самых строгих стандартов по биобезопасности и санитарных норм. Важной частью реализации проекта станет обустройство современной инфраструктуры, включая монтаж внешних сетей и дорог.

«Реализация нового проекта в Тюменской области позволит нам совместными усилиями решить сразу несколько важных задач. Собственный племенной репродуктор станет важным шагом на пути формирования замкнутого цикла производства мяса индейки, снизит риски критической зависимости птицеводства от импорта генетического материала, а также заместит более дорогие поставки из-за рубежа собственным яйцом, — сказал председатель совета директоров „Дамате“ Наум Бабаев. — Благодаря вводу предприятия в эксплуатацию, работу получат порядка 200 человек — квалифицированных специалистов в области птицеводства, ветеринарии, инженерии. Наша задача — обеспечить им и их семьям достойные условия труда и высокое качество жизни, что сыграет свою роль в развитии социальной сферы региона».