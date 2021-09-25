В Звенигороде завершился капитальный ремонт местного стационара Одинцовской областной больницы

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В Звенигороде завершился капитальный ремонт ключевого медицинского учреждения — местного стационара Одинцовской областной больницы.

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В ходе капремонта был усилен фундамент здания, утеплены и облицованы фасады, заменена кровля, а также проведен широкий спектр внутренних работ: отделка всех внутренних помещений, в том числе операционных залов и палат реанимации — GML панелями, оснащение элементами безбарьерной среды внутренних помещений и санузлов, а также обработка деревянных конструкций кровли огнезащитными составами. Кроме того, в медучреждении модернизировали инженерные системы и установили новое медицинское оборудование — в реанимационном блоке, хирургическом отделении, большой и малой операционных, рентгенологическом кабинете и в лаборатории.

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В операционном блоке стационара теперь есть полностью оснащенная палата на 6 многофункциональных коек. Каждая кровать является электроприводной. Отделение укомплектовано инфузоматами для автоматического введения лекарственных средств, аппаратами для искусственной вентиляции легких 4 поколения Care Fusion Avea, которые применяются для всех возрастных групп, включая новорожденных. ИВЛ имеет встроенный аккумулятор, позволяющий автономно работать в течение двух часов.

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В большой операционной хирургического отделения была установлена лапароскопическая стойка KARL STORZ Endoscope, которая имеет в своём составе передовую видеосистему, многопрофильную роликовую помпу для ирригации или аспирации жидкостей при хирургических и диагностических вмешательствах, инсуффлятор с нагревателем газа, фильтры и лапароскопические инструменты. Также для операционной была закуплена современная эндоскопическая стойка, оснащенная видеосистемой, манипуляторами и инструментами для лапароскопической оперативной деятельности. Водонепроницаемая медицинская эндоскопическая камера использует передовую технологию CMOS и премиум-оптику, чтобы обеспечить четкое яркое изображение, высокий уровень детализации и цветопередачи.

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Стоит добавить, что в ходе капитального ремонта стационара в здании была полностью заменена система энергосбережения, включая монтаж комплексного бесперебойного питания с резервным источником, установлены энергосберегающие светильники и новое сантехническое оборудование, а также полностью заменены системы отопления, холодного и горячего водоснабжения.