В поселке Дубки Одинцовского городского округа начал прием пациентов первый в России фельдшерский здравпункт, построенный с использованием технологии 3D-печати.

В новом фельдшерском здравпункте в Дубках медицинская помощь оказывается как взрослым, так и детям. Пациенты могут пройти вакцинацию, оформить электронный рецепт на льготное лекарство, больничный лист, а также проконсультироваться с фельдшером.

Главная особенность здания — трехслойная конструкция стен, которая обеспечивает высокую энергоэффективность и уникальный внешний вид. Технология послойной печати непосредственно на строительной площадке позволила создать конструкцию без единого шва и стыка. В отличие от модульной сборки, это полностью исключает образование «мостиков холода», через которые обычно уходит тепло. В результате здание получается очень теплым и экономичным в эксплуатации.

Медицинский пункт укомплектован необходимым оборудованием и мебелью. Созданы все условия как для пациентов, так и для персонала: работают кабинеты фельдшера, процедурный и прививочный, организована комфортная зона ожидания приема.