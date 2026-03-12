Первый в России отформованный 3D-принтером фельдшерский здравпункт открылся в Московской области
В поселке Дубки Одинцовского городского округа начал прием пациентов первый в России фельдшерский здравпункт, построенный с использованием технологии 3D-печати.
В новом фельдшерском здравпункте в Дубках медицинская помощь оказывается как взрослым, так и детям. Пациенты могут пройти вакцинацию, оформить электронный рецепт на льготное лекарство, больничный лист, а также проконсультироваться с фельдшером.
Главная особенность здания — трехслойная конструкция стен, которая обеспечивает высокую энергоэффективность и уникальный внешний вид. Технология послойной печати непосредственно на строительной площадке позволила создать конструкцию без единого шва и стыка. В отличие от модульной сборки, это полностью исключает образование «мостиков холода», через которые обычно уходит тепло. В результате здание получается очень теплым и экономичным в эксплуатации.
Медицинский пункт укомплектован необходимым оборудованием и мебелью. Созданы все условия как для пациентов, так и для персонала: работают кабинеты фельдшера, процедурный и прививочный, организована комфортная зона ожидания приема.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 1