В Чечне ввели в эксплуатацию 3 тыс. га мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения

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Мелиорируемые земли сельскохозяйственного назначения на площади 3 тыс. га ввели в эксплуатацию в селе Бамут Серноводского района Чеченской Республики, инвестиции в проект составили 530 млн рублей.

На территории будут применяться широкозахватные дождевальные машины в количестве 29 штук. Также были очищены и восстановлены около 550 км внутрихозяйственных мелиоративных сетей и построены 5 накопителей, что позволит обеспечить оросительной водой более 15 тыс. га. Начаты масштабные работы по реконструкции Аргунского и Сунженского гидроузлов, которые смогут обеспечить оросительной водой сельхозземли четырёх районов республики.

В этом году в Чеченской Республике реализуется 21 проект по гидромелиорации в шести районах республики. Это позволит ввести в орошаемый оборот земель 7500 гектаров, в том числе с применением широкозахватных дождевальных машин — 5000 гектаров, путём установки капельного орошения — более 300 гектаров.