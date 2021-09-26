Станки и микросхемы. Появился шанс на возрождение

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Судостроение, атомное, транспортное и сельскохозяйственное машиностроение — это те сферы в России, которые стабильно радуют позитивными новостями. Но вместе с ними есть две отрасли, поднять которые, несмотря на многолетние усилия, пока не удаётся — это станкостроение и микроэлектроника. Однако именно сейчас власти пытаются применить новые, а точнее хорошо забытые старые подходы к возрождению этих критически важных сфер производства. Разберём их в сегодняшнем выпуске.