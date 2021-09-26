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Станки и микросхемы. Появился шанс на возрождение

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/VyEF5Bz3380

Судостроение, атомное, транспортное и сельскохозяйственное машиностроение — это те сферы в России, которые стабильно радуют позитивными новостями. Но вместе с ними есть две отрасли, поднять которые, несмотря на многолетние усилия, пока не удаётся — это станкостроение и микроэлектроника. Однако именно сейчас власти пытаются применить новые, а точнее хорошо забытые старые подходы к возрождению этих критически важных сфер производства. Разберём их в сегодняшнем выпуске.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VyEF5Bz3380

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  • Нет аватара termometrix
    26.09.2120:53:52

    несмотря на многолетние усилия

    Какие усилия когда нормальный,стабильный и достаточно емкий госказаказ не обеспечен.

    Научно — исследовательские центры создают единичные образцы, а ответственные органы отказываются организовывать массовое производство, заведомо изменяя параметры требований в процессе внедрения, на ходу, и сравнивая их с лучшими образцами производства транснациональных корпораций, что является абсолютной управленческой глупостью.

    Судостроение, атомное, транспортное и сельскохозяйственное машиностроение

    Там стабильный госзаказ присутствует.

    Отредактировано: termometrix~20:57 26.09.21
    #1240376
    • d-rs.livejournal.com d-rs
      26.09.2122:19:39

      Новые правила это требование (не прямо сейчас, но скоро) 50% местных станков, т. е.со спросом будет неплохо.

      Но тут надо следить за балльной системой, чтобы в эти 50% не так легко пролезала крупноузловая сборка китайских станков под видом нашего производства.

      Отредактировано: d-rs.livejournal.com~22:19 26.09.21
      #1240379
    • Alex M Alex M
      26.09.2123:15:23

      Какие усилия когда нормальный,стабильный и достаточно емкий госказаказ не обеспечен
      Надо еще учитывать огромное, просто аномально мощное, сопротивление со стороны «пиджаков», которые руководят предприятиями, против разработки на базе отечественных микросхем, даже если они на 200% подходят и даже не дороги, но для этого нужно будет просто выделить деньги и время сотрудника, чтобы он своил это, даже если он как я готов делать это в свободное время!

      #1240380
      • Нет аватара siberia2012
        26.09.2123:33:20

        Аналогично обстоит с софтом. Молнии уже по многим позициям перейти на отечественное, но руководители госкомпаний занимаются этим только когда сверху прикрикнут, как только шум проходит, опять закупают лицензии иностранные. Хотя софт вполне уже добротный и как раз не хватает обратной связи от работающих компаний, чтобы допилить до блеска (в основном интерфейс).

        #1240381
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