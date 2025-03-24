Дождались! Российский мотор поднимает в небо сразу два самолёта

termometrix 24 марта 2025, 07:52 21 Видеоблог
Дождались! Российский мотор поднимает в небо сразу два самолётаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Кажется, не все осознали реальное значение главного события недели — первого полёта «Суперджета» с новым российским двигателем ПД-8. Какой ещё самолёт очень ждёт этот мотор и как обстоят дела с другими разработками? Об этом, а также о создании важной установки для производства микроэлектроники и новых героях недели расскажем в этом выпуске после краткой сводки новостей.
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Источник: vk.com
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termometrix
24.03.2508:42:54