Дождались! Российский мотор поднимает в небо сразу два самолёта

Кажется, не все осознали реальное значение главного события недели — первого полёта «Суперджета» с новым российским двигателем ПД-8. Какой ещё самолёт очень ждёт этот мотор и как обстоят дела с другими разработками? Об этом, а также о создании важной установки для производства микроэлектроники и новых героях недели расскажем в этом выпуске после краткой сводки новостей.

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