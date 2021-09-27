Cборная России заняла 1-е место на чемпионате EuroSkills Graz 2021

Российская команда заняла первое место на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021 © worldskills.ru

26 сентября в Австрии подвели итоги европейского чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. Национальная сборная WorldSkills Russia заняла 1-е место по результатам общекомандного — медального и бального зачетов, таким образом подтвердив свое лидерство на международной арене в новых условиях в рамках первого очного первенства после пандемии. Второе место заняла команда принимающей страны.

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Участники российской команды завоевали: 13 золотых медалей по основным соревновательным компетенциям «Мобильная робототехника», «Укладка напольных покрытий», «Парикмахерское искусство», «Визуальный мерчендайзинг», «Администрирование отеля», «Производство мебели», «Поварское дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Сварочные технологии», «Ресторанный сервис», «Электроника», «Мехатроника», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; 6 серебряных медалей по компетенциям"Технологии моды", «Малярные и декоративные работы», «Флористика», «Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка», «Инженерный дизайн CAD» и 8 бронзовых медалей по компетенциям «Графический дизайн», «Сантехника и отопление», «Столярное дело», «Электромонтаж», «Сетевое и системное администрирование», «Эстетическая косметология», «Промышленная автоматика» и «Ландшафтный дизайн», а также 5 медальонов за профессионализм по компетенциям «Веб-технологии», «Архитектурная обработка камня», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание тяжелой техники», «Кровельные работы по металлу.

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В презентационных компетенциях участники сборной взяли 4 золота по компетенциям «Медицинский и социальный уход», «Экспедирование грузов», «Предпринимательство», «Токарные работы на станках с ЧПУ», 2 серебра по компетенциям «Лабораторный химический анализ» и «Розничная торговля» и 2 бронзы в компетенциях «Индустрия 4.0» и «Фармацевтика».

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Участники национальной сборной WorldSkills Russia по компетенции «Мобильная робототехника» Эльдар Сейдаметов и Владислав Дюбанов получили высшую награду европейского первенства — MrJosDeGoeyBestinEuropeAwards, заслужив максимальное количество баллов среди всех участников чемпионата, — 1401. Для сравнения: вторая в рейтинге, австрийская конкурсантка по компетенции «Технологии моды» набрала почти вдвое меньше — 845 баллов.

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EuroSkills Graz 2021 проходил в Австрии с 22 по 26 сентября. В рамках первенства 2021 года конкурсанты выступили в 38 основных и 10 презентационных компетенциях. Это крупнейшие соревнования по профессиональному мастерству в Европе, проводимые раз в два года и направленные на повышение уровня подготовки кадров и профессионального образования. В состав национальной сборной на EuroSkills Graz 2021 вошли 57 профессионалов из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Татарстан, Башкортостан, Алтай, Московской, Новосибирской, Челябинской, Томской, Оренбургской, Ульяновской, Липецкой, Тюменской областей, Краснодарского и Красноярского краев.

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На предыдущем чемпионате EuroSkills Budapest, который проходил в Венгрии в 2018 году, Россия также взяла золото первенства. Тогда российские конкурсанты выиграли 9 золотых, 8 серебряных, 2 бронзовые медали и 10 медальонов за профессионализм. По количеству наград Россия опередила Австрию и Францию, а по баллам — Австрию и Венгрию.

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В финале торжественной церемонии состоялась передача флага чемпионата EuroSkills представителям России. Наша страна впервые примет у себя европейский чемпионат по профессиональному мастерству в Санкт-Петербурге в августе 2023 году. Второй площадкой первенства станет Великий Новогород, там пройдут соревнования по компетенциям Future Skills.

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Лучший сварщик Европы Диана Багаутдинова.

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https://www.fli...157719948788145 (фотографии с соревнований)

https://vk.com/...75800533_193193 (фотографии призеров)