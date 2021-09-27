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Образование

Cборная России заняла 1-е место на чемпионате EuroSkills Graz 2021

Российская команда заняла первое место на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021Российская команда заняла первое место на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021 © worldskills.ru

26 сентября в Австрии подвели итоги европейского чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. Национальная сборная WorldSkills Russia заняла 1-е место по результатам общекомандного — медального и бального зачетов, таким образом подтвердив свое лидерство на международной арене в новых условиях в рамках первого очного первенства после пандемии. Второе место заняла команда принимающей страны.

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Участники российской команды завоевали: 13 золотых медалей по основным соревновательным компетенциям «Мобильная робототехника», «Укладка напольных покрытий», «Парикмахерское искусство», «Визуальный мерчендайзинг», «Администрирование отеля», «Производство мебели», «Поварское дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Сварочные технологии», «Ресторанный сервис», «Электроника», «Мехатроника», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; 6 серебряных медалей по компетенциям"Технологии моды", «Малярные и декоративные работы», «Флористика», «Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка», «Инженерный дизайн CAD» и 8 бронзовых медалей по компетенциям «Графический дизайн», «Сантехника и отопление», «Столярное дело», «Электромонтаж», «Сетевое и системное администрирование», «Эстетическая косметология», «Промышленная автоматика» и «Ландшафтный дизайн», а также 5 медальонов за профессионализм по компетенциям «Веб-технологии», «Архитектурная обработка камня», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание тяжелой техники», «Кровельные работы по металлу.

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В презентационных компетенциях участники сборной взяли 4 золота по компетенциям «Медицинский и социальный уход», «Экспедирование грузов», «Предпринимательство», «Токарные работы на станках с ЧПУ», 2 серебра по компетенциям «Лабораторный химический анализ» и «Розничная торговля» и 2 бронзы в компетенциях «Индустрия 4.0» и «Фармацевтика».

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Участники национальной сборной WorldSkills Russia по компетенции «Мобильная робототехника» Эльдар Сейдаметов и Владислав Дюбанов получили высшую награду европейского первенства — MrJosDeGoeyBestinEuropeAwards, заслужив максимальное количество баллов среди всех участников чемпионата, — 1401. Для сравнения: вторая в рейтинге, австрийская конкурсантка по компетенции «Технологии моды» набрала почти вдвое меньше — 845 баллов.

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EuroSkills Graz 2021 проходил в Австрии с 22 по 26 сентября. В рамках первенства 2021 года конкурсанты выступили в 38 основных и 10 презентационных компетенциях. Это крупнейшие соревнования по профессиональному мастерству в Европе, проводимые раз в два года и направленные на повышение уровня подготовки кадров и профессионального образования. В состав национальной сборной на EuroSkills Graz 2021 вошли 57 профессионалов из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Татарстан, Башкортостан, Алтай, Московской, Новосибирской, Челябинской, Томской, Оренбургской, Ульяновской, Липецкой, Тюменской областей, Краснодарского и Красноярского краев.

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На предыдущем чемпионате EuroSkills Budapest, который проходил в Венгрии в 2018 году, Россия также взяла золото первенства. Тогда российские конкурсанты выиграли 9 золотых, 8 серебряных, 2 бронзовые медали и 10 медальонов за профессионализм. По количеству наград Россия опередила Австрию и Францию, а по баллам — Австрию и Венгрию.

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В финале торжественной церемонии состоялась передача флага чемпионата EuroSkills представителям России. Наша страна впервые примет у себя европейский чемпионат по профессиональному мастерству в Санкт-Петербурге в августе 2023 году. Второй площадкой первенства станет Великий Новогород, там пройдут соревнования по компетенциям Future Skills.

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Лучший сварщик Европы Диана Багаутдинова.

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https://www.fli...157719948788145 (фотографии с соревнований)

https://vk.com/...75800533_193193 (фотографии призеров)
Источник: https://worldskills.ru/media-czentr...asterstvu-euroskills-graz-2021.html

образование
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    27.09.2113:36:34

    Очень важна и радостная победа!

    Достигнутая в городе и стране, где очень ценят компететентность и уменье в работе!!!

    #1240395
  • Нет аватара termometrix
    27.09.2115:17:08

    Достойная победа.Экономике нужны компетентные и хорошо подготовленные специалисты, сотрудники, работники.Поздравляю!

    #1240401
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