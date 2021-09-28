«Сибкабель» модернизировал производство кабелей для горняков

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На заводе «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) установлена новая линия непрерывной вулканизации, которая повысит эффективность производства и контроль качества продукции для горнорудной отрасли.

Современное оборудование стоимостью порядка 1,6 млн евро смонтировано в цехе № 6, где выпускаются шахтные и экскаваторные кабели. Линия непрерывной вулканизации предназначена для наложения на токопроводящую жилу (ТПЖ) резиновой изоляции.

«Преимущество новой линии — в предварительном подогреве ТПЖ, что повышает скорость вулканизации на 10%. Процесс ускорился также за счет того, что отпала необходимость подогрева самой резиновой смеси. При использовании старой технологии резину предварительно разогревали на вальцах, сейчас этот процесс осуществляется непосредственно на линии, что сократило трудозатраты», — пояснил заместитель главного технолога АО «Сибкабель» Евгений Стрыжков.

Современное автоматическое управление оперативно выдает результаты измерений параметров конструкции кабеля на дисплей, благодаря чему оператор может мгновенно отреагировать на малейшие отклонения. Это позволяет экономично расходовать материалы и исключить брак.

К тому же автоматика экономит время на переналадке. Благодаря наличию дополнительных узлов есть возможность менять отдающие и приемные барабаны, не останавливая производственный процесс. Также на отдающих и приемных устройствах установлены видеокамеры, позволяющие отслеживать работу основных узлов в режиме онлайн.

«На новой линии вместе с общепромышленной номенклатурой изготавливается изолированная жила для шахтного кабеля — одной из ключевых групп продукции. Ежегодный объем его производства достигает 1000 км. В данной сфере промышленности особые требования к надежности, безопасности, качеству и конструкции кабеля. Чтобы им соответствовать, необходимо постоянно совершенствовать технологические процессы и внедрять новые разработки, чем мы активно занимаемся во взаимодействии с другими структурами холдинга», — подчеркнул директор АО «Сибкабель» Алексей Жужин.