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Краснодар расположен в 120 км от берега Чёрного моря — это не курортный район, но здесь бывали Николай I, Александр II, Александр III и Николай II. Кубанские казаки особенно любили Александра II и в 1914 году, через 33 года после его смерти, собрали денег и установили памятник Царю Освободителю. Город участвовал в гражданской войне, был захвачен фашистами во Второй мировой, местами разрушен и заново отстроен.

Сегодня Краснодар — это большой и разноплановый город с богатой историей. Сохранившиеся исторические памятники, соборы и особняки расположены по соседству с современной архитектурой, отелями и бизнес-центрами.

1. Официально Краснодар — почти город-миллионник, но если судить по количеству страховых полисов, то фактическое количество жителей уже перевалило за 1,2 миллиона.

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2. Город появился в 1793 году — через год после того, как Екатерина II подписала указ о передаче Кубанской земли казакам, которые служили здесь. Изначально город назывался Екатеринодар — дар Екатерины.

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3. Александровская Триумфальная арка (Царские ворота). Арку возвели в честь приезда Александра III с семьей — чтобы император мог торжественно въехать в город. В 1928 году арку снесли — мешала движению трамваев. А в 2009 году Царские ворота восстановили, но уже в новом месте — на более просторном Александровском бульваре.

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4. Красная — главная улица Краснодара. Посередине — Александровский бульвар. Удивительно, но название улица получила не во время масштабного переименования советского времени — Красная улица появилась ещё в 1988 году. Название связано с торговыми рядами из красного кирпича, которые располагались здесь в то время. Улицу переименовывали четырежды: после посещения Николаем II она стала Николаевским проспектом, после прихода к власти большевиков снова стала Красной, затем — улицей Сталина. С 1961 года историческое название восстановили и в Краснодаре снова появилась улица Красная.

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5. Памятник Екатерине II. У памятника тоже непростая судьба — его открыли в 1907 году, но уже в 1920 разрушили, а восстановили только в 2006 году — почти через 100 лет после первоначального возведения. В центре композиции — та самая грамота, которая отдает Кубанские земли казакам.

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6. Через год после основания Екатеринодара здесь уже жили более 500 человек, затем число жителей удвоилось, а через 70 лет поселок стал административным центром Кубанской области и получил статус города. Но резкий прирост последовал когда через город проложили железную дорогу — с этого момента в городе стали селиться купцы, начала развиваться промышленность и торговля.

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7. Краснодарская филармония имени Г. Ф. Пономаренко. Здание филармонии построено в 1909 году и относится к охраняемым законом памятникам архитектуры. А вот сама филармония изначально называлась Зимний театр, а затем стала Драматическим театром. С первых же спектаклей театр стал популярным — из-за постоянных аншлагов к выходу даже подавали трамваи по специальной заявке администрации.

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8. Город находится на так называемой «золотой линии» — 45-ой параллели, которая расположена между Северным полюсом и экватором. Здесь длинные летние дни, много солнечного тепла — климат считается максимально пригодным для жизни.

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9. Здание администрации Краснодарского края по начальному проекту должно было стать монументальной пятнадцатиэтажной постройкой со шпилем и звездой, но строилось оно в хрущёвский период, поэтому финансирование урезали. В результате Дом Советов построили пятиэтажным, а затем пристроили еще два этажа. В 2005 году перед зданием установили памятник Кубанскому казачеству — четырехметровый монумент с конным казаком.

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10. Сквер имени Жукова. Первая версия называлась Первомайский парк, который был разбит на месте взорванного Александро-Невского собора. Главная достопримечательность сквера — светомузыкальный фонтан в центре. Еще в парке есть большая мемориальная доска и храм-часовня святого Александра Невского.

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11. Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына. Изначально музей назывался Войсковой этнографический и естественно-исторический, но со временем коллекция предметов пополнилась за счет археологических и палеонтологических экспедиций. Здание музея — бывший особняк купцов Богарсуковых.

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12. Пересечение улиц Орджоникидзе и Красноармейской. Краснодарский край находится в зоне сейсмической активности, но здесь немало многоэтажных домов и бизнес-центров.

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13. Бывшая гостиница «Централь» братьев Богарсуковых. В 19-м веке в Катеринодаре было всего 3 гостиницы, и «Централь» была лучшей из них. В советское время здесь находился гастроном и гостиница «Кубань», сейчас — бизнес-центр с офисами и торговыми площадками.

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14. Свято-Екатерининский кафедральный собор. Собор построили в честь чудесного спасения царской семьи при крушении поезда в 1889 году. На месте собора была обветшалая церковь, которую было решено разобрать. В 1930 году собор планировали взорвать ради кирпичей, которые нужны были для строительства зданий, но решение отменили. К 1935 году собор превратили в склад, колокола отправили на переплавку. В следующий раз колокол зазвонил здесь только в 1988 году, а сейчас собор — главный храм Краснодарского края.

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15. Южное Главное Управление Центрального банка РФ. Первая версия здания была построена в 1906 году крупной в то время организацией «Общество взаимного кредита». После Гражданской войны в доме был ломбард, затем — контора Государственного банка СССР. Во время Второй мировой войны здание было разрушено и восстановлено только в 1949 году.

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16. Театральная площадь — главная площадь Краснодара. В укладке плитки мог принять участие любой краснодарец в рамках народной акции «Сделаем главную площадь Краснодара вместе». В акции участвовало более 1000 краснодарцев, которые уложили около 400 квадратных метров плитки.

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17. Светомузыкальный сухой фонтан «Театральный» и флагшток на котором обычно развевается флаг Краснодарского края. В работе поющего фонтана участвуют 57 насосов. Фонтан «Театральный» — один из крупнейших в Европе.

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18. «Свято-Екатерининский» фонтан. В центре комплекса находится памятник великомученице, а круглая чаша фонтана разделена на четыре сегмента подходами к памятнику, образующими крест.

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19. Набережная реки Кубань и Молодёжная площадь. Молодёжная площадь соединяется с парковой зоной в Затоне мостом «Поцелуев».

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20. Среди молодожёнов Краснодара есть традиция — вешать замки на ограждение этого моста и бросать ключи в воду. Со временем на ограждении не осталось свободного места и архитекторы опасались, что повышенная нагрузка может повредить конструкцию, поэтому местные МЧС срезали все замки. С тех пор замки регулярно срезают, отправляют на переплавку и покупают на вырученные деньги подарки горожанам, которые отмечают золотую свадьбу.

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21. Набережная реки Кубань. Река Кубань берёт своё начало в горах Карачаево-Черкесской Республики, — с северо-западного и юго-западного плеча Эльбруса.

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22. Стадион «Краснодар». Стадион полностью построен на деньги Сергея Галицкого, местного мецената, основателя сети магазинов «Магнит». Стадион имеет категорию УЕФА-4 — наивысшая категория, которая дает право проводить чемпионаты по футболу любого уровня.

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23. Городской парк «Краснодар». Несмотря на официальное название, в городе он больше известен как «Парк Галицкого» — построен он также на деньги мецената. Парк прилегает к стадиону и сразу после открытия стал чуть ли не самой масштабной достопримечательностью Краснодара.

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24. В парке Галицкого много зелени, зон для отдыха, дорожек для прогулки — но найти здесь тропинки без изгиба почти невозможно.

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25. Одна из достопримечательностей парка Галицкого — зеркальный лабиринт. За счет зеркал в центре создается ощущение, что вокруг тропический лес.

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27. ТРЦ «Галерея Краснодар». Раньше на месте торгового центра был завод «Октябрь», на котором выпускали трактора. Во время войны захватчики завод полностью снесли, но впоследствии он был восстановлен. 90-е завод не пережил, предприятие закрыли, а здание снесли в 2005 году. С 2008 года на этом месте работает торговый центр.

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28. Башня по проекту В. Г. Шухова. Одна из первых в мире гиперболоидных конструкций и одна из семи сохранившихся башен системы инженера Шухова. Патент Шухов получил в 1899 году, но аналогичные конструкции строятся и сейчас.

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29. Гостиничный комплекс «Crowne Plaza». Относится к международной сети высококлассных отелей.

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30. Сенной рынок. Его еще называют Колхозный, Центральный. А первое название — Скотский, так как здесь торговали сеном для скота. Площадь используется для торговли более 140 лет, со временем появилось куполообразное здание.

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31. Гостиница Krasnodar Marriott Hotel. Относится к международной компании Marriott International, которая занимается управлением гостиничными сетями.

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32. В первые 17 лет после переименования в 1920 году значение города несколько раз менялось: Краснодар становился центром Кубанско-Черноморской области, числился в составе Юго-Восточной области, Северо-Кавказского края, затем стал центром Кубанского округа, снова стал рядовым городом в составе Азово-Черноморского края. И только в 1937 году город получил свой Краснодарский край и стал областным центром, которым является и до сих пор.

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33. Законодательное собрание Краснодарского края. Здание построено в 1896 году и изначально предназначалось для окружного суда. За время существования здание использовалось как суд, прокуратура, военкомат, крайком КПСС, госпиталь, медицинский институт. С 1994 года здание занимает Законодательное собрание.

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34. Мозаичное панно на стене здания по адресу Красная, 39. В 1978 году на бывшем доме купцов Аведовых по ул. Гимназической (на тот момент — ул. Ворошилова) художник Папко создал большое мозаичное панно с сюжетом на тему истории книгопечатания. Оно называется «Я вызову любое из столетий". В центре панно изображен первопечатник Иван Федоров.

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35. Дом на углу Красной и Мира с городскими часами. Раньше часы были музыкальными — каждые 15 минут играли мелодии песен «Краснодарский вальс» и «Краснодарская улица Красная». Сейчас часы не поют, но время показывают правильно.

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36. Археологи нашли в центре Краснодара остатки крупного меотского городища, которое было здесь в IV—III вв. еке до нашей эры. Оказывается, место для города уже было освоено за 2000 лет до появления Краснодара.

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37. Краснодарский железнодорожный вокзал. Здание относится к объектам культурного наследия народов России.

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38. Краснодарский автовокзал. Отсюда можно уехать в Абинск, Анапу, Астрахань, Грозный, Керчь, Москву, Ростов-на-Дону, Ялту и другие города.

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39. Городская черта проходит почти по берегу реки Кубань, а в юго-восточной части озера расположено кольцеобразное озеро Старая Кубань, в центре — большой остров, который так и называется — Большой.

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40. Войсковой собор князя Александра Невского. Каменный храм в русско-византийском стиле, повторяющий формы разрушенного в 1932 году Войскового Александро-Невского собора.

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41. Тургеневский мост. Это один из трех мостов, которые соединяют Краснодар с республикой Адыгея.

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42. Гостиница Krasnodar Marriott Hotel ночью.

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43. Мост Поцелуев соединяет набережную с парком, который расположен на полуострове. Раньше сюда редко добирались туристы — слишком далеко приходилось идти. После возведения моста эта часть парка стала самой посещаемой.

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44. ЖК «Седьмой Континент».

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46. Коттеджный поселок «Немецкая деревня». Поселок из пятиэтажных домов с собственным прудом.

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47. ЖК «Краснодар» с оригинальным дизайном фасада стал номинантом премии «Urban Awards».

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48. Огромный QR-код.

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