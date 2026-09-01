В День знаний открыт новый Кубанский казачий кадетский корпус имени Ивана Безуглого
Молодые казаки перерезали ленточку в честь открытия нового казачьего кадетского корпуса и дали первый звонок. В День знаний здесь уже начали обучение 240 кадет, а всего корпус может принять до 600 человек с круглосуточным пребыванием. Это самое вместительное казачье образовательное учреждение в регионе.
Это первое в крае учреждение, изначально спроектированное и построенное как казачий кадетский корпус. Комплекс расположен на участке площадью более 8 гектаров. На территории есть учебные корпуса, большой крытый спортивный комплекс, медицинский блок и благоустроенный спальный корпус. Классы оснащены всем необходимым: интерактивными досками, мультимедийными проекторами, компьютерами и ноутбуками, а также лабораторным оборудованием. Обучать ребят будут 25 учителей по образовательным программам основного общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами. 46 воспитателей будут проводить работу с кадетами, способствуя их всестороннему развитию: интеллектуальному, культурному, физическому и духовному.
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