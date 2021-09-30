Производство полиуретановых материалов открыли на территории ОЭЗ «Кулибин»

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29 сентября 2021 года на территории ОЭЗ «Кулибин» состоялось официальное открытие участка полиуретановых материалов ООО «Хома Адгезив» (дочернее предприятие ООО «Компания Хома»). Это второй резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин», который запустил свое производство.

Открытие участка полиуретановых материалов — один из этапов реализации комплексного инвестиционного проекта строительства и запуска нового химического производства компании, предназначенного для выпуска импортозамещающих продуктов: стирол-акриловых, полиуретановых, винил-ацетатных дисперсий и клеев.

Открывшийся участок — часть масштабного проекта стоимостью около 318 миллионов рублей, который способствует развитию отрасли промышленных клеев. Это также 160 новых рабочих мест для Нижегородской области. В участок полиуретановых материалов вложен 41 миллион рублей. Количество новых рабочих мест на данном участке — 25 человек.

Составы, которые выпускает компания, используются в различных сферах. К примеру, клеи — для укладки паркета, искусственной травы, спортивных и профессиональных покрытий, тактильной плитки, полиуретановые материалы — в строительстве и автомобилестроении. Экологичность продукции позволяет применять некоторые составы в спортивных залах, школах и медицинских учреждениях.

На полную мощность новое производство второго резидента ОЭЗ выйдет в 2022 году, когда будут запущены еще две линии — по производству водноклеевых материалов и полиуретановых дисперсий.

«Одна из основных целей производства — создание клеевых материалов, отвечающих стандартам бережливого производства. Большинство составов планируют создавать на базе наноразмерных дисперсий. Эти связующие отвечают новому „зеленому“ стандарту, предполагающему безопасность для людей и окружающей среды. Кроме того, у нас есть планы по расширению экспорта продукции. На сегодняшний день мы поставляем свое сырье в страны Средней Азии, СНГ. Рассматриваем выход на другие зарубежные рынки, в частности, европейские. Поэтому в данный момент плотно анализируем именно это направление», — отметил инвестиционный директор «Компании Хома» Илья Кусый.

Представители компании также рассказали о планах переноса в Дзержинск своего подмосковного производства.

«В ближайшее время планируется централизовать все производство в Нижегородской области, поскольку в Подмосковье конечный продукт выпускается на основе полуфабрикатных дисперсий, которые изготавливаются в Дзержинске. Нам выгодно иметь логистический центр в Дзержинске и аккумулировать здесь производство», — рассказал директор по производству компании Александр Новгородский.

До конца 2021 года свое производство в ОЭЗ «Кулибин» под Дзержинском также откроет еще один резидент — компания «РГ-Композитные газовые баллоны». Она станет третьим резидентом, реализовавшим свой проект.

Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог.

В случае присоединения новых территорий на компании, которые на них расположатся, будут распространяться те же льготные налоговые ставки, которые существуют сейчас. Управляющей компанией ОЭЗ «Кулибин» является Корпорация развития Нижегородской области.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов в регионе созданы Корпорация развития Нижегородской области, институт инвестиционных уполномоченных, особая экономическая зона «Кулибин» в Дзержинске, ТОСЭР в Сарове, Володарске и Решетихе, в которых действуют льготные налоговые режимы.

В 2021 году Нижегородская область поднялась с 18-го на 6-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ).