На втором блоке Белорусской АЭС завершилась горячая обкатка
На втором энергоблоке Белорусской атомной электростанции завершился важнейших этап пусконаладочных работ — горячая обкатка реакторной установки, сообщает телеграм-канал министерства энергетики Белоруссии.
Работы осуществлялись в условиях загрузки реактора имитаторами тепловыделяющих сборок.
За время горячей обкатки проведено около 300 испытаний основного и вспомогательного оборудования и технологических систем реакторной установки, в том числе самого реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, а также систем безопасности, управления и защиты реактора.
Испытания подтвердили соответствие оборудования и технологических систем проектным характеристикам.
В соответствии с программой предпусковых наладочных работ следующим этапом станет ревизия основного и вспомогательного оборудования реакторной установки.
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05.10.2118:56:31