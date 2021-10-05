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Российские проекты за рубежом

На втором блоке Белорусской АЭС завершилась горячая обкатка

 © www.atominfo.ru

На втором энергоблоке Белорусской атомной электростанции завершился важнейших этап пусконаладочных работ — горячая обкатка реакторной установки, сообщает телеграм-канал министерства энергетики Белоруссии.

Работы осуществлялись в условиях загрузки реактора имитаторами тепловыделяющих сборок.

За время горячей обкатки проведено около 300 испытаний основного и вспомогательного оборудования и технологических систем реакторной установки, в том числе самого реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, а также систем безопасности, управления и защиты реактора.

Испытания подтвердили соответствие оборудования и технологических систем проектным характеристикам.

В соответствии с программой предпусковых наладочных работ следующим этапом станет ревизия основного и вспомогательного оборудования реакторной установки.
Источник: http://www.atominfo.ru/newsz04/a0134.htm

Белорусская АЭС, Росатом, энергетика
  • Нет аватара termometrix
    05.10.2118:56:31

    Я очень рад за Белоруссию и желаю им успехов в дальнейшем освоении атомной энергетики.Горжусь ими.Если бы это зависело от белорусских либералов-русофобов и предателей,то они бы ничего не сделали, все бы испортили и полностью разрушили бы экономику Белоруссии. А Украине не стоит забывать, что если бы у нее сейчас не было советских атомных электростанций, то давно бы местное население обогревалось только дровами и освещало свои дома каганцами, особенно в нынешней энергетической обстановке.

    #1240817
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