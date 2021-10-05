На втором блоке Белорусской АЭС завершилась горячая обкатка

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На втором энергоблоке Белорусской атомной электростанции завершился важнейших этап пусконаладочных работ — горячая обкатка реакторной установки, сообщает телеграм-канал министерства энергетики Белоруссии.

Работы осуществлялись в условиях загрузки реактора имитаторами тепловыделяющих сборок.

За время горячей обкатки проведено около 300 испытаний основного и вспомогательного оборудования и технологических систем реакторной установки, в том числе самого реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, а также систем безопасности, управления и защиты реактора.

Испытания подтвердили соответствие оборудования и технологических систем проектным характеристикам.

В соответствии с программой предпусковых наладочных работ следующим этапом станет ревизия основного и вспомогательного оборудования реакторной установки.