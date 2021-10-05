Воронежское предприятие «Сименс Энергетика Трансформаторы» поставило первый трансформатор для ЕС

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Предприятие «Сименс Энергетика Трансформаторы» произвело и поставило силовой трансформатор для лесопильного завода Stora Enso (Варкаус, Финляндия). Новый блочный двухобмоточный трансформатор мощностью 31,5 МВА классом напряжения 118 кВ смонтирован и запущен в работу, сообщает пресс-служба Siemens.

Новый трансформатор произведен и испытан согласно международным требованиям по классу энергоэффективности и стандартам Международной электротехнической комиссии. Спроектированный в соответствии с экодизайном (Регламент Европейской комиссии 2019/1783 от 01.10.2019) трансформатор имеет более компактную систему охлаждения, сокращенное количество вентиляторов и производит меньше шума в процессе работы. Дополнительно для изготовления магнитопровода была использована специальная электротехническая сталь с пониженными удельными потерями производства ООО «ВИЗ-Сталь» (входит в группу НЛМК).

«Концепция экодизайна была сформулирована Директивой Еврокомиссии в 2009 году и затем дополнена Регламентами 2014 и 2019 гг. Ее цель — сокращение выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности оборудования. Величина потерь холостого хода трансформатора средней мощности с экодизайном может быть на 30% ниже, чем по ГОСТ. Разница в потерях короткого замыкания может достигать 50%. Да, производство таких трансформаторов дороже, но в итоге потребитель получает энергоэффективное оборудование, которое позволяет не только сократить выбросы углекислого газа, но и эксплуатационные расходы», − прокомментировал технический директор ООО «Сименс Энергетика Трансформаторы» Андрей Мозуль.