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5 октября открыто движение по новому железнодорожному мосту через Волго-Донской канал под Волгоградом, строительство которого велось с 2020 года.

Железнодорожный мост через Волго-Донской канал протяженностью 155 метров расположен в Светлоярском районе Волгоградской области, на 31 км перегона Горнополянский — Канальная.

Открытие нового моста и второго пути на этом участке увеличит объемы движения в направлении портов Азово-Черноморского бассейна в обход Волгограда почти в пять раз — до 154 пар поездов в сутки — и повысит скорость движения грузовых поездов по перегону до 90 км/ч. При возведении моста специалисты применили уникальную технологию сборки пролетного строения с использованием высокотехнологичного гидравлического оборудования. Такое решение позволило продолжать навигацию по Волго-Донскому каналу во время монтажа конструкции длиной 88 метров и почти вдвое сократить сроки строительства.

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Работы по строительству моста начались в 2020 году в рамках комплексной реконструкции участка им. Максима Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского узла. В рамках проекта на протяжении всего участка уложены вторые пути. Единственным «узким местом», ограничивающим пропуск поездов между станциями им. Максима Горького и Котельниково, оставался участок Горнополянский — Канальная, на котором и расположен построенный мост.

Всего построено 175 километров вторых перегонных путей и 39 километров станционных путей, 140 искусственных сооружений, более 90 зданий и пассажирских платформ.

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