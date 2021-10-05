В Росатоме освоено производство циркониевой губки для ядерного топлива

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5 октября в Удмуртии, на Чепецком механическом заводе (АО «ЧМЗ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») состоялся запуск нового производства циркониевой губки.

До настоящего времени ЧМЗ — единственный в России завод по выпуску циркониевой продукции — производил в качестве материала для своих изделий только электролитический циркониевый порошок по фторидной технологии. Новое производство предполагает в два раза меньше технологических операций, снижается потребление сырья, материалов, энергоресурсов, существенно уменьшается объём отходов, при этом обеспечивается высокая чистота циркония (в части содержания гафния).

«Освоение производства циркониевой губки — знаковая веха для развития циркониевого производства в топливном дивизионе Росатома. Создание собственной российской технологии с нуля и строительство нового производства — это огромное достижение наших ученых и производственников, настоящий трудовой подвиг, важный вклад в повышение нашей глобальной конкурентоспособности. Циркониевая губка может широко применяться в производстве топлива для всех основных энергетических реакторов, как российского, так и зарубежного дизайна», — отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Запуск нового производства на Чепецком механическом заводе стал результатом масштабной многолетней работы и широкой отраслевой кооперации. Путь создания собственного производства циркониевой губки потребовал решения многих задач, с которыми российские ученые, конструкторы и промышленность столкнулись впервые. Полный технологический цикл и все оборудование производства циркониевой губки разработаны и изготовлены российскими организациями. В ходе освоения технологии разработано более 100 новых технических решений, зарегистрировано 17 изобретений и патентов.

Важнейшим этапом проекта стало освоение последнего — двенадцатого технологического передела — ректификационного разделения хлоридов циркония и гафния. На площадке ЧМЗ был построен и введен в эксплуатацию уникальный для России производственный объект — установка разделения хлоридов циркония и гафния. Высота установки более 80 метров, в составе установки — 147 единиц оборудования, более 2000 датчиков контрольно-измерительных приборов и автоматики, обогреваемые технологические трубопроводы общей длиной более 2000 метров. Оборудование позволяет получить тетрахлорид циркония крайне высокой чистоты (с содержанием гафния менее 100 ppm), что является важным параметром для эффективной эксплуатации ядерного топлива.В ходе создания установки впервые в России была освоена технология изготовления оборудования из импортного никель-хром-молибденового сплава, разработаны, испытаны и изготовлены насосы для перекачки расплавов и тепло-, массообменные аппараты, подобрана трубопроводная арматура, решены вопросы измерения расхода и уровня расплавов хлоридов в оборудовании.