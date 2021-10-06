Новую линию производства акустических панелей открыли на заводе в подмосковном Егорьевске

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Французская компания Saint-Gobain запустила линию по производству акустических стеновых и потолочных панелей на заводе в Егорьевске.

«К этому событию мы шли в течение пяти лет, — рассказывает директор предприятия Андрей Зарипов. — Сейчас линия полностью готова к производству, и мы уже тестируем опытные партии. В первый год мы планируем выйти на 1 миллион квадратных метров готовой продукции, в последующем — развить мощности до 3 миллионов и создать 30 рабочих мест».

Инвестиции Saint-Gobain в новое производство составили 364 млн рублей.

Акустические панели широко применяются для внутренней отделке кинотеатров, театров, конференц-площадок.

Компания присутствует в Подмосковье с 2002 года и располагает двумя предприятиями по производству строительных материалов: звуко- и теплоизоляционных материалов и сухиех строительных смесей. Оба предприятия расположены в Егорьевске.

Это уже третий инвестпроект, реализованный французской компанией в этом году в Подмосковье. Ранее инвестор завершил строительство очистных сооружений на заводе Weber, а также запустил в эксплуатацию линию сушки песка на этом же объекте. Объём инвестиций в два проекта превысил 170 млн рублей.

Общий объем инвестиций французской компании в Подмосковье превышает 8 млрд рублей. На заводах создано около 330 рабочих мест.